KIRSCHBLÜTEN & DÄMONEN / Der neue Film von Doris Dörrie ab 7. März 2019 im Kino (FOTO)

München (ots) -Zehn Jahre nach ihrem Film "Hanami - Kirschblüten" erzählt dieRegisseurin und Autorin Doris Dörrie in KIRSCHBLÜTEN & DÄMONENfantasievoll und bildgewaltig die Geschichte um die FamilieAngermeier aus dem Allgäu weiter. Im Zentrum steht dieses Mal derjüngste Sohn Karl: ein Mann voller Widersprüche und geheimerSehnsüchte.Karl (Golo Euler) lebt allein in München, er trinkt zu viel, hatdeshalb seinen Job und seine eigene Familie verloren und leidet sehrunter der Trennung von seiner kleinen Tochter. Im Vollrausch wird ervon Dämonen verfolgt. Er erinnert sich an Japan und bessereZeiten.... Eines Tages steht die Japanerin Yu (Aya Irizuki) vor derTür. Sie hat sich vor zehn Jahren um Karls Vater Rudi (Elmar Wepper)in Tokio gekümmert, als Karl keine Zeit für ihn hatte. Jetzt ist siewieder da. Sie möchte das Grab von Rudi sehen und das Haus, in dem ergelebt hat. Widerwillig fährt Karl mit ihr aufs Land, aber er kannsich dem Charme von Yu nicht entziehen. Das Elternhaus steht schonlange leer, die Geschwister sind zerstritten. Yu ruft in den Brunnenvor dem Haus und erklärt Karl, dass dort in der Tiefe die Totenwohnen. Sie übernachten im Haus und Karls Dämonen kehren zurück. AberYu weiß, wie man mit ihnen umzugehen hat. Immer mehr wird Karlbedrängt von bedrückenden Erinnerungen an seine Kindheit, dieGeschwister, die toten Eltern. Sie sind wieder da und fragen Karl:Was machst du mit deinem Leben? Warum bist du nicht glücklich? Karlbeginnt mit Unterstützung von Yu, in die er sich immer mehr verliebt,um sich selbst und seine Geschichte zu kämpfen - dafür muss er faststerben und bis nach Japan gehen, um herauszufinden, ob er selbstschon ein Gespenst oder noch am Leben ist.Doris Dörries neuer Film ist eine japanisch/deutscheGespenstergeschichte und kreist um die wiederkehrenden Themen ihresWerkes: Liebe, Verlust und Familienbeziehungen sowie die Schönheit,Grausamkeit und Poesie des Lebens. Gedreht wurde im Allgäu und inJapan.KIRSCHBLÜTEN & DÄMONEN ist eine Produktion der Olga Film von denProduzentinnen Anita Schneider und Viola Jäger in Co-Produktion mitdem Bayerischen Rundfunk (Redaktion: Carlos Gerstenhauer, HaraldSteinwender) und ARTE (Redaktion BR/ARTE: Monika Lobkowicz). DorisDörrie inszeniert Golo Euler in der Rolle von Karl an der Seite vonAya Irizuki als Yu. In weiteren Rollen spielen erneut HanneloreElsner und Elmar Wepper als Trudi und Rudi sowie Floriane Daniel alsKarls Schwägerin. Felix Eitner und Birgit Minichmayr sind wie zuvorals Karls Geschwister besetzt. Komplettiert wird die Hauptbesetzungvon Sophie Rogall in der Rolle von Karls Frau und der legendären KikiKirin in ihrer letzten Rolle. KIRSCHBLÜTEN & DÄMONEN wurde gefördertvon FFF Bayern, FFA, DFFF und BKM.Darsteller: Golo Euler, Aya Irizuki, Felix Eitner, FlorianeDaniel, Birgit Minichmayr, Sophie Rogall, Elmar Wepper, HanneloreElsner, Kiki Kirin u. v. a. Regie und Drehbuch: Doris DörrieProduzentinnen: Anita Schneider und Viola Jäger, Olga FilmCo-Produzenten: Bayerischer Rundfunk (Redaktion: Carlos Gerstenhauer,Harald Steinwender) und ARTE (Redaktion BR/ARTE: Monika Lobkowicz)Pressekontakt:Lindenfels Public RelationsChristina von Lindenfels & Luisa LazaroviciTelefon: +49.89 - 130 10 06-11E-Mail: lazarovici@lindenfels-pr.deOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuell