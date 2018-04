KIRSCHBLÜTEN & DÄMONEN: Drehbeginn für Doris Dörries Fortsetzung von KIRSCHBLÜTEN HANAMI (FOTO)

München (ots) -Vor wenigen Tagen fiel die erste Klappe zu Doris Dörries neuestemKinofilm KIRSCHBLÜTEN & DÄMONEN, mit dem die Regisseurin anKIRSCHBLÜTEN HANAMI anknüpft. Zehn Jahre nach ihrem Kinoerfolg stehtdiesmal der jüngste Sohn Karl im Mittelpunkt der Handlung. DieDreharbeiten laufen noch bis Mitte Juli im Allgäu und Japan. DerSpielfilm, erneut produziert von Olga Film in Co-Produktion mit demBayerischen Rundfunk und ARTE, startet 2019 im Verleih von ConstantinFilm.Inhalt: Zehn Jahre nach dem Tod von Rudi (Elmar Wepper) und Trudi(Hannelore Elsner) steht ihr jüngster Sohn Karl (Golo Euler) vor denTrümmern seines Lebens: Er trinkt, hat seinen Job verloren und lebtgetrennt von Frau und Kind. Seine schwarzen Dämonen lassen sich bloßmit Alkohol besänftigen. Karl weiß nicht mehr, wer er ist. Wie eineHalluzination taucht plötzlich Yu (Aya Irizuki) auf, unfassbar undgeheimnisumwoben. Yu erscheint wie eine Andeutung aus einervergangenen Welt und hebt das Leben von Karl aus den Angeln. Nurwiderwillig begleitet Karl sie in sein leerstehendes Elternhaus,allzu lebendig sind die Erinnerungen an die Eltern und die eigene,schwierige Kindheit. Warum lassen die toten Eltern Karl nicht frei?Welche Dämonen verfolgen Karl? Mit Dämonen und Gespenstern hat YuErfahrung, was an ihrer japanischen Herkunft liegt. Dort sind sieganz real und mächtig, und man lernt schon als Kind, wie man mitihnen umzugehen hat: Man lädt sie ein auf eine Tasse Tee.In KIRSCHBLÜTEN & DÄMONEN führt Regisseurin und Autorin DorisDörrie die Generationen zusammen und erzählt die Weiterführung vonKIRSCHBLÜTEN HANAMI - diesmal aus der Sicht der Kinder. Aus derPerspektive des jüngsten Sohnes Karl erforscht Doris Dörrie dieinnere Wahrheit der Figuren, ihre ihnen ganz unverwechselbar eigeneSchönheit, Hässlichkeit und ihre Widersprüche, die sie menschlichmachen - bis hin zur Frage, woher man eigentlich weiß, ob man totoder lebendig ist.KIRSCHBLÜTEN & DÄMONEN ist eine Produktion der Olga Film von denProduzentinnen Viola Jäger und Anita Schneider in Co-Produktion mitdem Bayerischen Rundfunk (Redaktion: Carlos Gerstenhauer, HaraldSteinwender) und ARTE (Redaktion: Barbara Häbe; Redaktion BR/ARTE:Sonja Scheider, Monika Lobkowicz). Doris Dörrie inszeniert Golo Eulerin der Rolle von Karl, an der Seite von Aya Irizuki als Yu. Inweiteren Rollen spielen erneut Hannelore Elsner und Elmar Wepper alsRudi und Trudi sowie Floriane Daniel als Karls Schwägerin. FelixEitner und Birgit Minichmayr sind als Karls Geschwister besetzt.Komplettiert wird die Hauptbesetzung von Sophie Rogall in der Rollevon Karls Frau. KIRSCHBLÜTEN & DÄMONEN startet 2019 im Verleih derConstantin Film und wird gefördert von FFF Bayern, FFA, DFFF und BKM.Kinostart 2019 im Verleih der Constantin FilmDarsteller: Golo Euler, Aya Irizuki, Felix Eitner, Floriane Daniel,Birgit Minichmayr, Sophie Rogall, Elmar Wepper, Hannelore Elsner,u.v.a.Regie und Drehbuch: Doris DörrieProduzentinnen: Viola Jäger und Anita Schneider, Olga FilmCo-Produzenten: Bayerischer Rundfunk (Redaktion: Carlos Gerstenhauer,Harald Steinwender) und ARTE (Redaktion: Barbara Häbe; RedaktionBR/ARTE: Sonja Scheider, Monika Lobkowicz)Für weitere Informationen:Constantin FilmFilmpresseTel. +49 (89) 44 44 60 100E-Mail: filmpresse@constantin-film.deOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuell