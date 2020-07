KION GROUP sprengt heute alle Grenzen!

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

KION GROUP spielt heute seine ganze Stärke aus und beginnt die Sitzung mit einem massiven Anstieg. So schießt der Kurs rund sechs Prozent in die Gewinnzone. Damit stellt sich der Preis nun auf 62,66 EUR. Momentan halten also die Bullen das Ruder in der Hand, aber bleibt das auch so?

Die mittelfristige Technik präsentiert sich durch diesen Anstieg in Bestform. Weil die Aktie damit neue Maßstäbe setzen. Immerhin steigert der Wert heute sein 4-Wochen-Hoch. Dieser Wendepunkt wurde bis dato bei 59,50 EUR ausgelotet. Es wird also in den nächsten Tagen einen spannenden Kampf zwischen Bullen und Bären geben.

Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, kann sich auf den 200er-Durchschnitt verlassen. Aus diesem Blickwinkel ist nämlich eine weitere Rallye wahrscheinlich, weil der Indikator bei 51,00 EUR steht. Dass das Überraschungspotenzial in Aufwärtstrends eher auf der Oberseite liegt, belegt der heutige Tag wieder einmal recht eindrucksvoll.

