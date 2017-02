KION GROUP: Ross Turner verkauft – hoher Anteil im Aberdeen Global-German Equity!

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

Die Pelham Long / Short Master Fund Ltd hat ihre Beteiligung an der KION GROUP mit Wirkung zum 3. Februar 2017 auf 4,95 Prozent der Stimmrechte verkleinert. Zuletzt war der Pelhem-Gründer Ross Turner mit 5,33 Prozent an den Stimmrechten beteiligt gewesen. Pelhem bleibt trotz der Verkäufe größter Aktionär hinter der Weichai Power, die nach Angaben des Gabelstaplerherstellers einen Anteil von 43,3 Prozent an dessen Gezeichnetem Kapital hält. Es folgen laut den jüngsten Stimmrechtsmitteilungen die Deutsche Asset Management Investment GmbH mit 3,03 Prozent und die Allianz Global Investors GmbH mit einem Stimmrechtsanteil von 3,003 Prozent.

Über die nachfolgenden Fonds kann alternativ zur Aktie in die KION GROUP AG investiert werden:

Fondsname

Anteil am Fonds (in %)

Aberdeen Global – German Equity

4,03

TOP 25 S

3,83

Oddo Avenir Europe

3,70

S4A Pure Equity Germany

3,67



Ein Gastbeitrag von Michael Garth.

