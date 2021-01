KION GROUP: Heute kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

Alle Anteilseigner von KION GROUP dürften heute mit Geld zählen beschäftigt sein. Der Computer gibt nämlich für Aktie ein Plus von rund drei Prozent an. Der Preis für ein Papier beträgt damit nun 76,06 EUR. Doch bleiben die Bullen auch in den kommenden Tagen am Ruder?

Anleger-Tipp zum Jahreswechsel: Diese Aktien eröffnen für 2021 die größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie gratis anfordern!

Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund drei Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Dieses Hoch verläuft bei 78,30 EUR. Die Anleger werden in den kommenden Tagen bei KION GROUP also ganz genau hinsehen.

Anleger, die eher von einem Strohfeuer ausgehen, könnten die hohen Notierungen zum Baisse-Einstieg nutzen. Immerhin eröffnen die gestiegenen Kurse einen günstige Einstiegsgelegenheit für Puts. Wer eher bullish eingestellt ist, für den ist der Anstieg heute eine Bestätigung.

Welche Aktien sind die Favoriten für 2021? Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport pünktlich zum Jahreswechsel die Favoriten unserer Redaktion. Einfach hier klicken.