KION GROUP: Heute Kasse machen?

KION GROUP-Aktionäre sind heute in absoluter Partystimmung. Immerhin liegt der Kurs derzeit rund vier Prozent vorne. Durch diesen Anstieg beträgt der Preis nur noch 56,78 EUR. Kommt hier jetzt wieder so richtig Schwung rein?

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Weil sich die nächste maßgebliche Hürde jetzt beinahe in Reichweite befindet. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund eins Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. Bei 57,50 EUR liegt dieses Hoch. Daher versprechen die nächsten Tage Hochspannung.

Anleger, die bei KION GROUP eher fallende Kurse setzen, haben heute eine vielversprechende „Nachkaufgelegenheit“. Immerhin gibt es die Puts heute durch die gestiegenen Kurse etwas günstiger Wer von KION GROUP ohnehin überzeugt ist, kann die Sektkorken knallen lassen.

Fazit: Sind das bei KION GROUP jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter?