KION GROUP Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

KION ist in einem anspruchsvollen Marktumfeld und trotz Corona-Pandemie dank eines im Januar und Februar noch guten Geschäftsverlaufs solide ins Geschäftsjahr gestartet. Der Umsatz im 1. Quartal sank um 2,7% auf 2,03 Mrd €. Grund hierfür waren die Einbußen in der Region APAC, da in China die Ausbreitung des Corona-Virus bereits zu Beginn des Jahres zu spürbaren gesamtwirtschaftlichen Einschränkungen führte. Das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



