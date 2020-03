KION Aktie: Dividendenvorschlag 1,30 Euro/Aktie!

Die KION Group (kurz „KION“) präsentierte am Dienstag Zahlen für 2019, die sich sehen lassen konnten. Die eigene Prognose für das vorige Geschäftsjahr wurde „voll erreicht und teils deutlich übertroffen“, so KION. So stieg der Umsatz um 10,1% auf 8,81 Mrd. Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte um 7,7% auf 850,5 Mio. Euro. Auch beim Auftragseingang gab ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



