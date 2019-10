Die KINESCOPE FILM-Produktion BAUMBACHER SYNDROME mit TOBIAS MORETTI eröffnet die Hofer Filmtage 2019 - FLIESSENDE GRENZE von Joana Vogdt ebenfalls im Wettbewerb (FOTO)

Bremen (ots) -In diesem Jahr finden mit gleich zwei Deutschlandpremieren vonKinescope Film die 53. Internationalen Hofer Filmtage vom 22. bis zum27.10.2019 statt.Der Spielfilm BAUMBACHER SYNDROME wird am 22. Oktober die Filmtageeröffnen, in Anwesenheit von Tobias Moretti und seinem Sohn Lenzsowie Regisseur und Autor Gregory Kirchhoff und den ProduzentenMatthias Greving und Sophie Schüttfort."Gregory Kirchhoffs BAUMBACHER SYNDROME erzwingt den Ausbruch auseinem Kabinett der Eitelkeiten. Das ist witzig, feinfühlig und immerüberraschend in phantastischer Besetzung. Ich freue mich auf einentollen Auftakt für sechs gemeinsame Erlebnistage im Kino!" ThorstenSchaumann, Künstlerischer Leiter der Internationalen Hofer FilmtageDie zweite Kinescope Film-Produktion erzählt zum 30-jährigenJubiläum des Mauerfalls in Joana Vogdts Kurzfilm FLIESSENDE GRENZEdie Geschichte einer zwischenmenschlichen Annäherung an derInnerdeutschen Grenze.1980, Grenzgebiet: Mitten durch den Schaalsee verläuft diebürokratisch genau festgelegte "fließende Grenze" zwischen BRD undDDR. Eines Nachts verschiebt ein Sturm eine Boje der Grenzlinie.Während die Grenz- und Messtruppen von Ost und West akribischversuchen, die Ordnung wiederherzustellen, werfen zwei Landvermesserihre Vorurteile über Bord und überwinden die Grenzen zueinander.In den Hauptrollen dieser politischen Satire glänzen Uwe Preussund Leon Ullrich sowie Hannes Hellmann und Patrick von Blume. DerKurzfilm wurde am Originalmotiv am Schaalsee gedreht.Detaillierte Informationen zu den Screening-Terminen entnehmen Siebitte der Website der Internationalen Hofer Filmtage:https://hofer-filmtage.comBAUMBACHER SYNDROME ist eine Produktion der Kinescope Film GmbHund der Kimotion Pictures GmbH, gefördert mit Mitteln der nordmediaFilm- und Mediengesellschaft mbh.FLIESSENDE GRENZE wurde gefördert mit Mitteln der nordmedia Film-und Mediengesellschaft mbh, der Filmförderung der Staatsministerinfür Kultur und Medien, der Filmwerkstatt Kiel und dem Kuratoriumjunger Deutscher Film. Eine Ko-Produktion mit dem BayerischenRundfunk und Mikofilm GmbHPressebilder auf AnfragePressekontakt:Kinescope Film GmbHTel. +49 (0) 421 330 481 46Info@kinescope.dewww.kinescope.deOriginal-Content von: Kinescope Film GmbH, übermittelt durch news aktuell