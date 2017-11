KIND steigerte Markenbekanntheit durch TV-Werbung nachhaltig

Frankfurt am Main (ots) - Der Hörgeräteakustiker KIND setzt inseiner Marktkommunikation immer wieder auf die Wirkungspower vonTV-Werbung und die Qualitätsumfelder im Ersten. So auch bei derKampagne "KIND im Ohr". Bei den Kampagnen-Flights dieses Jahresberichten authentische Testimonials von ihren persönlichenErfahrungen mit dem "KIND im Ohr". Diese Kreation kam bei denZuschauern nachgewiesenermaßen gut an: Die Spots wurden imflankierenden AS&S TV-Tracking von den Befragten alsüberdurchschnittlich glaubwürdig, verständlich, informativ undsympathisch wahrgenommen. Die Werte für Werbeerinnerung undMarkenbekanntheit erhöhten sich im untersuchten Zeitraum von 2015 bis2017 deutlich. So stieg die spontane Markenbekanntheit um 31 Prozent.Damit ist KIND die Marke mit der höchsten Bekanntheit im BereichHörgeräte. Des Weiteren kommunizierte die Kampagne erfolgreich denNulltarif des Unternehmens. Der Hinweis auf diesen am Ende des Spotsschlug sich unmittelbar in den Ergebnissen nieder: KIND wurde 2017stärker als im Vorjahr als preiswerter Anbieter eingestuft. Auch derWert für die positive Spotbewertung stieg weiter an und liegt mit nun57 Prozent deutlich über der TV-Benchmark.Das Unternehmen KIND wirbt bereits seit 2010 im TV. Seitdem istdie Marke kontinuierlich jedes Jahr im Fernsehen werblich aktiv. DasAS&S TV-Tracking untersuchte deutschlandweit die Wirkung derTV-Kampagnen in drei Erhebungswellen in den Jahren 2015, 2016 und2017. Dieses Jahr belegte das Unternehmen Werbeblöcke vor der17-Uhr-Tagesschau und im Umfeld der Vorabendserien im Ersten.Mehr Informationen zum erfolgreichen Case unter:www.ard-werbung.de/tv-erfolgsgeschichten/kindPressekontakt:Norbert RüdellPressesprecherTelefon: 069/15424-218Mobil: 0160/96930306norbert.ruedell@ard-werbung.deOriginal-Content von: ARD-Werbung, übermittelt durch news aktuell