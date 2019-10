KHD Humboldt Wedag: Ist jetzt alles möglich?

An der Heimatbörse Xetra notiert KHD Humboldt Wedag per 01.10.2019, 02:00 Uhr bei 1.22 EUR. KHD Humboldt Wedag zählt zum Segment "Industriemaschinen".

KHD Humboldt Wedag haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 5 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 5 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der KHD Humboldt Wedag-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 1,31 EUR. Der letzte Schlusskurs (1,22 EUR) weicht somit -6,87 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 1,25 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-2,4 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für KHD Humboldt Wedag ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die KHD Humboldt Wedag-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -52,24 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt KHD Humboldt Wedag damit 51,49 Prozent unter dem Durchschnitt (-0,75 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt -1,04 Prozent. KHD Humboldt Wedag liegt aktuell 51,2 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über KHD Humboldt Wedag wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält KHD Humboldt Wedag auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.