KHD Humboldt Aktie KAUFEN bis 2,00 EUR – jetzt. „Aktien Spezialwerte“ sieht grosse Zukunftschancen bei „umweltfreundlichen Technologien“

Zur Reaktion des Unternehmens auf den Krieg in der Ukraine wurde bezüglich des Russlandgeschäfts mitgeteilt, dass sich alle KHDGesellschaften strikt an bestehende Sanktionen und Restriktionen halten. Grundsätzlich wird der Markt für Zementanlagen (inklusive Modernisierungen und Erweiterungen) in Russland als zukunftsträchtig eingeschätzt, wobei KHD dort traditionell eine starke Marktposition hat. Die direkten Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der KHD werden angesichts des geringen Geschäftsanteils (wir berichteten) als nur moderat eingeschätzt. Eine Entlassung der zuletzt 17 Mitarbeiter in Russland sowie das Einstellen der Geschäftsbeziehungen zu russischen Kunden sieht KHD nicht als verantwortungsvolles Handeln an und beabsichtigt daher, den Auftragsbestand (überwiegend Ersatzteile) unter Beachtung bestehender Sanktionen und Restriktionen abzuarbeiten.