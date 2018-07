KG Berlin verurteilt DKB bei Vorfälligkeitsentschädigung

Hamburg (ots) - Das Kammergericht (KG) hat mit Urteil vom 10. Juli2018 - 4 U 3/17 - entschieden, dass eine von der Deutsche KreditbankAG (DKB) verwendete Widerrufsbelehrung fehlerhaft war, weshalb dasbei Immobiliendarlehen bestehende Widerrufsrecht auch annähernd sechsJahre nach Vertragsschluss noch wirksam ausgeübt werden konnte.Erstinstanzlich hatte das Landgericht Berlin die Klage abgewiesen,weil das Widerrufsrecht verwirkt sei. Hiergegen haben sich die vonHAHN Rechtsanwälte vertretenen Kläger nun erfolgreich mit ihrerBerufung gewandt.Vor dem Widerruf waren die Kläger in Zahlungsschwierigkeitengeraten, was dazu führte, dass die DKB ihnen eineVorfälligkeitsentschädigung in Höhe von 23.015,64 EUR in Rechnungstellte. Wirtschaftlich führt der wirksame Widerruf für die Klägernun zu dem Ergebnis, dass die Bank diese Zahlung nicht verlangenkann.Das Berufungsgericht entschied nun, dass die Darlehensnehmerentgegen der Rechtsansicht des Landgerichts erklärt hätten. DieWiderrufsfristen seien noch nicht verstrichen, weil dieWiderrufsbelehrung hinsichtlich des Fristbeginns nicht hinreichenddeutlich ("frühestens") und das Muster gemäß Anlage 2 BGB-InfoV a.F.wegen Auslassung der Zwischenüberschrift "Widerrufsrecht" nichtverwendet worden sei. Entgegen der Auffassung des Landgerichts seidas Widerrufsrecht auch nicht verwirkt, weil deren Ausübung bereitsvor Auflösung erfolgt sei. Die Ausübung des Widerrufsrechts stellesich auch nicht als rechtsmissbräuchlich dar. Daran ändere auch derUmstand nichts, dass die Darlehensnehmer in ihrer Erklärung denBegriff des Widerrufsjokers verwandt hätten. Schließlich stelle dieeinzige Zahlung im März 2015 auch keine Leistung in Kenntnis einerNichtschuld gemäß § 814 Var. 1 BGB dar. Die Zahlung beruhte nicht aufdem ursprünglichen Zahlungsentschluss sondern auf dem Willen zurAblösung.Verbraucher sollten ihre Chancen auf Rückwicklung ihrerImmobiliendarlehen wegen der Möglichkeit zum Abschluss zu günstigenNeukonditionen aktuell noch nutzen", rät Hahn. HAHN Rechtsanwältebietet allen betroffenen Verbrauchern, die überlegen, ob sie ihrenmit der DKB oder anderen Banken vor und nach dem 10. Juni 2010geschlossenen Darlehensvertrag noch widerrufen und rückabwickelnwollen, eine kostenfreie Erstprüfung der Widerrufsberufsinformationauf Fehlerhaftigkeit an. Bei den bis zum 10. Juni 2010 geschlossenenDarlehensverträgen ist der sog. "Fernabsatz-Widerrufsjoker"anwaltlich zu prüfen. "In den Jahren 2017/18 haben wir invergleichbaren Widerrufsfällen bundesweit bis jetzt allein 37positive Urteile für unsere Mandanten erstritten", teilt Hahn mit."So erfolgreich ist derzeit keine andere Kanzlei auf diesem Gebiet."Weitere Informationen finden Sie unterhttps://hahn-rechtsanwaelte.de/widerruf-von-darlehen.Zum Kanzleiprofil:Bei HAHN Rechtsanwälte PartG mbB handelt es sich um eine derbundesweit führenden Kanzleien im Bank- und Kapitalmarktrecht,Versicherungs- und Verbraucherrecht. Der Kanzleigründer, RechtsanwaltPeter Hahn, M.C.L., ist seit 30 Jahren, Partnerin, Rechtsanwältin Dr.Petra Brockmann und assoziierter Partner Rechtsanwalt LarsMurken-Flato, sind seit mehr als 10 Jahren im Bank- undKapitalmarktrecht tätig. Alle Partner sind Fachanwälte für Bank- undKapitalmarktrecht. Hahn Rechtsanwälte vertritt ausschließlichKapitalanleger und Verbraucher. Für die Kanzlei sind zurzeit fünfzehnAnwälte tätig, davon sind fünf Fachanwälte für Bank- undKapitalmarktrecht. HAHN Rechtsanwälte verfügt über Standorte inBremen, Hamburg und StuttgartPressekontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRA Peter HahnAlter Steinweg 120459 HamburgFon: +49-40-3615720Fax: +49-40-361572361E-Mail:hahn@hahn-rechtsanwaelte.dehttp://www.hahn-rechtsanwaelte.deOriginal-Content von: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell