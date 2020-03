KGV 7, Dividendenrendite 7,3 % – ist die Allianz-Aktie jetzt ein Kauf?!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die letzten Wochen an der Börse könnte man durchaus als turbulent beschreiben. Immerhin wurden viele Aktien von Unternehmen regelrecht auf Talfahrt geschickt, darunter auch die Aktie der Allianz (WKN: 840400). Seit dem 21.02.2020 (Schlusskurs) ist die Allianz-Aktie um knapp 43 % eingebrochen und liegt aktuell bei einem Kursniveau von etwa 131 Euro je Anteil (Schlusskurs vom 20.03.2020, maßgeblich für alle Berechnungen).

Wenn du mich fragst, ein ziemlich heftiger Abschlag, mit dem die Aktie der Münchner Versicherungs- und Finanzdienstleister hier zu kämpfen hatte. Je nachdem, wie sich die Lage auf den Märkten entwickelt, könnte dieser Negativtrend auch durchaus fortgesetzt werden. Eines steht jedenfalls fest: In einem Bärenmarkt befinden wir uns schon.

Angesichts des bereits krassen Kursrückgangs der Allianz-Aktie bietet es sich meines Erachtens bereits jetzt an, einen Foolishen Blick auf die Lage und Bewertung dieses Einzelwerts zu werfen und abzuwägen, ob das aktuelle Kursniveau dieser weltweit führenden Versicherungsgesellschaft zum jetzigen Zeitpunkt eine gute Chance zum Einstieg bietet.

Chancen-Risiko-Verhältnis: Folgen des Coronavirus

Zunächst möchte ich kurz auf das Geschäftsmodell der Allianz eingehen und abwägen, ob dieses kurz-, mittel- oder langfristig Schaden an den Folgen des Coronavirus nehmen könnte. Denn es bringt nichts, wenn wir aufgrund von Zahlen vergangener Jahre nun eine vermeintlich günstige Aktie identifizieren, aber diese Zahlen zukünftig nicht mehr erreicht werden würden, wenn das Unternehmen nachhaltigen Schaden aufgrund der aktuellen Situation nimmt.

Die Allianz verdient ihr Geld als Versicherer in verschiedenen Bereichen wie zum Beispiel der Schaden- und Unfallversicherung sowie der Lebens- und Krankenversicherung. Generell werden sehr viele und wichtige Versicherungsbereiche abgedeckt, was für eine gewisse Diversifizierung bei den Einnahmen und den anfallenden Auszahlungen aufgrund von Schadensfällen sorgt. Zudem zählt die Allianz zu den größten Vermögensverwaltern der Welt und stellt seinen Kunden zahlreiche Asset-Management-Produkte und -Services zur Verfügung.

Bisher konnte ich keinen einschlägigen Grund finden, weshalb die Allianz auch operativ aufgrund des Coronavirus unter die Räder kommen sollte. Bisherige Versicherungspolicen bleiben bestehen und Prämien müssen nach wie vor von den Kunden bezahlt werden. Ich könnte mir vorstellen, dass für die Dauer der Coronakrise vermehrt Schadensfälle im Reisebereich auftreten könnten. Möglicherweise könnten Kunden, die von Kurzarbeit betroffen sind, die Kosten für ihre stornierte Reise bei der Versicherung einreichen. Auch andere individuelle Fälle wären denkbar, die sich nun häufen könnten.

Denkbar wäre auch, dass der Aktienkurs der Marktstimmung gefolgt und daher etwas geschmolzen ist, weil vermutlich auch Vermögenswerte der Allianz, wozu sicherlich Aktien und andere Wertpapiere zählen, ebenso an Wert verloren haben dürften. Sofern man voraussetzt, dass kompetente Vermögensverwalter bei der Allianz tätig sind, sollte aber auch das keinen großen Negativeffekt für die mittel- und langfristige Entwicklung des Unternehmens darstellen.

Das aktuelle Bewertungsniveau

Für mich persönlich stellt die Allianz eher eine Value-Chance dar als eine Möglichkeit auf eine Investition in ein dynamisch wachsendes Unternehmen, weshalb ich, neben den oben genannten Überlegungen, das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ermittelt habe. Dieses liegt auf Basis des Gewinns je Aktie 2019 bei 6,95 – für die geballte Power der Allianz recht günstig, wie ich finde.

Geht man davon aus, dass die Allianz auch weiterhin ihre Dividende nicht kürzt und auf gleichem oder höherem Niveau ausschüttet, würde derzeit sogar eine attraktive Dividendenrendite in Höhe von 7,3 % auf die Investoren warten. Ebenso gehe ich davon aus, dass die Aktie mittel- bis langfristig auch kurstechnisch wieder anziehen wird, weshalb auch Kursgewinne möglich wären. Ob bzw. wann die Allianz-Aktie allerdings ihre Rekordhochs wieder erreicht, das möchte ich an dieser Stelle nicht beurteilen.

Fazit

Zusammengefasst sehe ich persönlich bei der Allianz-Aktie eine interessante Chance für langfristig denkende Value-Investoren. Die Tätigkeiten als Versicherer könnten weitestgehend von den Folgen des Coronavirus unberührt bleiben und Kursverluste im Bereich der Vermögensverwaltung könnten nur von temporärer Dauer sein.

Es könnte sein, dass die Aktie in den kommenden Wochen weiter nach unten korrigiert. Als smarte Investoren wissen wir allerdings, dass es nicht ratsam ist, auf den richtigen Moment zu warten. Die aktuelle Bewertung könnte, zumindest für eine Teilinvestition, bereits attraktiv genug sein. Ob du das genauso siehst, liegt schlussendlich, wie immer, an deiner eigenen Analyse.

