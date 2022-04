KGV 34 vs. 38! Die Etsy-Aktie ist günstiger als Novo Nordisk!

Weitere Suchergebnisse zu "Novo-Nordisk":

Die Etsy-Aktie (WKN: A14P98) und die von Novo Nordisk (WKN: A1XA8R) besitzen kaum Gemeinsamkeiten. E-Commerce und Pharma sind nicht unbedingt ein Mix, den wir als identisch oder mit Schnittmengen versehen bezeichnen können. Aber es gibt trotzdem etwas, das diese beiden Aktien unter einen Hut bringt: Wachstum.

Oder, noch konkreter: Ein profitables Wachstum. Wenn ich mir jetzt die Etsy-Aktie ansehe, so kommt sie bei einem zuletzt ausgewiesenen Ergebnis je Aktie von 3,40 US-Dollar und einem Kurs von 117 US-Dollar auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von gerade einmal 34. Novo Nordisk hingegen ist mit 810 Dänischen Kronen bewertet und in einem durchaus optimistischen Blickwinkel mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 38 bepreist.

Das war es eigentlich noch nicht, wenn wir diese beiden Top-Aktien betrachten. Wobei wir sagen können: Die eine Aktie ist klar teurer als die andere. Das wiederum führt zu einem spannenden Vergleich und der Frage, was berechtigt ist.

Novo Nordisk: Jetzt teurer als die Etsy-Aktie

Wir haben die fundamentalen Kennzahlen so weit betrachtet. Natürlich gibt es in der Qualität des Wachstums Unterschiede. So würde ich zum Beispiel Novo Nordisk als gefestigter und mit einer stärkeren Marktposition im Diabetes-Markt bezeichnen. Allerdings festigt Etsy ebenfalls sein Ökosystem im zugegebenermaßen umkämpfteren E-Commerce-Markt.

Wenn wir das letzte Wachstum ansehen, so können wir durchaus Parallelen ziehen. Etsy kam zuletzt auf ein Umsatzwachstum von knapp 17 % im vierten Quartal. Für die nächsten prognostizierten Perioden geht das Management von einem gerade so zweistelligen Umsatzwachstum aus. Zwar ist das Management immer eher konservativ, was solche Annahmen angeht. Aber das ist wirklich nahe dran an dem Wachstum, das Novo Nordisk prognostiziert.

Die mittelfristige Prognose des dänischen Pharmaunternehmens sieht ein Umsatzwachstum von 10 % bis zur Mitte dieses Jahrzehnts. Das heißt: Es gibt doch beim operativen Wachstum Schnittmengen. Die große Unbekannte ist das Ergebniswachstum, wobei Novo Nordisk auch durch Aktienrückkäufe stets ein leicht überproportionales Gewinnwachstum ausweisen kann. Aber der springende Punkt ist: Etsy ist gerade so profitabel und visiert einen Gesamtmarkt von 1,7 Billionen US-Dollar an. Hier sehe ich daher auf Sicht der nächsten drei bis fünf Jahre durchaus die Möglichkeit eines überproportionalen Gewinnwachstums. Erneut daher die Frage: Welche Aktie sollte günstiger sein als die andere?

Mehrere Rückschlüsse sind möglich

Qualität, KGV und Wachstum können bei Etsy und Novo Nordisk daher durchaus verschieden sein. Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 34 und von 38 sind es bei diesen zwei Growth-Aktien jedoch ebenfalls. Im Endeffekt stehen sich hier ein reifes und ein weniger reifes Geschäftsmodell gegenüber, was einen wirklich spannenden Vergleich ermöglicht.

Im Endeffekt würde ich sagen, dass Novo Nordisk etwas teuer bewertet ist, keine Frage. Aber in der Quintessenz kann ich ebenfalls für mich behaupten, dass mir die Aktie von Etsy derzeit sehr, sehr preiswert erscheint. Vor allem für das langfristige Wachstumspotenzial im Hinblick auf weiteres Gewinnwachstum.

Der Artikel KGV 34 vs. 38! Die Etsy-Aktie ist günstiger als Novo Nordisk! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

