KFC Aktie: Kampf um die Premium-Hähnchen!

Kentucky Fried Chicken will ein wichtiger Akteur in der Kategorie der Premium-Hähnchen-Sandwiches werden. Am Donnerstag hat die Kette, die zu Yum! Brands, Inc. (NYSE:YUM)-eigene Kette das, was sie ihr “bestes Hähnchensandwich aller Zeiten” nennt.

Der Kampf um Hähnchen-Sandwiches wurde im Jahr 2020 hauptsächlich von Popeyes und Chick-fil-A dominiert.

Vor kurzem bestätigte Mcdonald’s Corp (NYSE:MCD) die Einführung seines Premium-Hühnchen-Sandwiches, und jetzt reagiert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung