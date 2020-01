KERNschmelze - KERNenergie launcht neue Schokoladenmarke nach dem Konzept von KERNenergie (FOTO)

Hamburg (ots) - Mit edlen, frisch gerösteten Nüssen, Kernen und Trockenfrüchtenhat KERNenergie den Markt schon einmal revolutioniert und überzeugtFeinschmecker seitdem mit bester Qualität und Frische. Jetzt bringt KERNenergiedie KERNschmelze auf den Markt, die neue Schokoladenmarke für Gourmets. Sievereint feinste belgische Schokolade mit frisch gerösteten Nüssen und leckerenTrockenfrüchten, welche in liebevoller Handarbeit verarbeitet werden. Darausentsteht die KERNschmelze, die es in zwei Varianten gibt: zum einen als ganzeSchokoladentafeln und zum anderen als KERNschmelze Schokostücke.Die feinen belgischen Schokoladen der KERNschmelze werden in vierGeschmacksrichtungen hergestellt: Neben Vollmilch-, Zartbitter- und weißerSchokolade bieten wir auch Ruby Schokolade, die Weltneuheit auf demSchokoladenmarkt, an. Diese rosa Schokolade mit fruchtiger Note ohne Farb- oderZusatzstoffe wird gewonnen aus der Ruby-Kakaobohne.Die neuen KERNschmelze Schokotafeln gibt es in 15 verschiedenen Sorten.Kombiniert werden Zartbitter-, Vollmilch- und weiße Schokolade sowie die RubySchokolade mit unseren edlen Nüssen, Trockenfrüchten und Nuss-Fruchtmischungen.Die KERNschmelze Schokostücke werden in zwölf leckeren Sorten angeboten, beiwelchen die Schokoladensorten geschmacklich fein mit den erstklassigen frischenNüssen und Kernen von KERNenergie abgestimmt sind.In der Schokoladenmanufaktur von KERNenergie zu einem einmaligenGeschmackserlebnis veredelt, werden die KERNschmelze Schokoladentafeln und dieKERNschmelze Schokostücke von Hand verpackt und eignen sich in ihrem edlenDesign auch bestens als kleines Geschenk.Über KERNenergie:Seit der Gründung im Jahr 2010 hat sich KERNenergie zu Deutschlands exklusivemAnbieter für Nüsse aus den besten Anbaugebieten der Welt entwickelt. Knapp 100verschiedene Nüsse, Kerne und Früchte werden bei KERNenergie röstfrischzubereitet. Neben zahlreichen Privatkunden vertrauen auch die führendenHotelgruppen, wie beispielsweise Marriott International, Kempinski,Steigenberger und die Swiss Deluxe Gruppe der Kompetenz von KERNenergie.Pressekontakt:KERNenergie GmbHChristina TzouvalidouGroße Elbstraße 21222767 HamburgTel.: +49 (0) 172 40 79 670Fax: +49 (0) 60 22 68 720 57E-Mail: christina.kt@kern-energie.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/82389/4497888OTS: KERNenergie GmbHOriginal-Content von: KERNenergie GmbH, übermittelt durch news aktuell