KENSINGTON Finest Properties startet mit eigener KUNST Sparte

Düsseldorf (ots) - Das Immobilienunternehmen KENSINGTON Finest Properties International ist seit 17.04.2020 auch mit der Sparte KENSINGTON-Art unter die exklusiven Kunstanbieter gegangen. Damit ist KENSINGTON das erste im deutschsprachigen Raum ansässige Immobilienunternehmen mit einer eigenen Kunst Sparte. "Es waren sehr spannende Monate in der Vorbereitungsphase und ich bin sehr glücklich, dass wir jetzt auch offiziell starten. Das Thema Kunst und Immobilien passen ideal zusammen und wir haben schon jetzt die ersten Kooperationen innerhalb des KENSINGTON Netzwerkes in die Wege geleitet", freut sich Tina Lüngen , Co-Founderin und Geschäftsführerin der KENSINGTON Art GmbH , mit Sitz in der Kunstmetropole Düsseldorf .KENSINGTON Art möchte Künstlern, Kunstinteressierten, Kunstsammlern und auch Investoren eine neue Plattform und bisher kaum genutzte Möglichkeiten bieten. "Wir möchten internationale Künstler vermarkten und sind keine Online Plattform im klassischen Sinne. Diese außergewöhnliche Plattform, verbunden mit hochwertigen Events an den KENSINGTON Standorten, zum Teil auch in exklusiven Luxus Immobilien , sollen die Zielgruppen an den richtigen Orten zusammenbringen", beschreibt Tina Lüngen das Geschäftsmodell von KENSINGTON Art .Internationale Künstler von zeitgenössischer und abstrakter Malerei bis zu 3D Kunst sind ebenso im Portfolio, wie auch Top Fotografen. Künstler, wie Ben Buechner , STALE Amsterdam, Maxim Wakulschik, Mikail Akar, Elena Panknin, Jacob Gils, Mel Ramos uvm.Sowohl Kooperationen mit Galerien, Kunsthändlern als auch gemeinsame Kooperationen mit Luxushotels sind bereits geplant und zum Teil schon in der Vorbereitungsphase. "Sicherlich ist die derzeitige Situation ein wenig hemmend, was Events und Ausstellungen betrifft, aber umso besser sind wir dann vorbereitet, wenn die außergewöhnliche Situation, in der wir uns befinden, vorbei ist", so Tina Lüngen .Pressekontakt:Tina Lüngen0176-43343980tina.luengen@kensington-art.netWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/143903/4582693OTS: KENSINGTON ARTOriginal-Content von: KENSINGTON ART, übermittelt durch news aktuell