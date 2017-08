KEEN, Inc. macht einen Schritt nach vorn - mit Centric PLM

Campbell, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Outdoorschuhmarke will mit Centric Software PLM rasches WachstumunterstützenKEEN, Inc. (KEEN), der US-amerikanische Hersteller von Schuhen,Sandalen, Stiefeln, Taschen und Bekleidung aus Portland in Oregon hatsich für eine Lösung für Product-Lifecycle-Management (PLM) vonCentric Software entschieden. Centric Software bietet die führendePLM-Lösung für den Einzelhandel sowie für Anbieter von Mode, Schuhen,Luxusartikeln, Outdoorbedarf und Konsumgütern.(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/455901/Centric_Software_Logo.jpg )Das erste Produkt von KEEN, die Sandale Newport, stand vor fast 15Jahren in den Regalen. Auf dem Erfolg dieser robusten Sandale fußtedann der Ausbau des Sortiments von KEEN, das die Bereiche Outdoor-,Arbeits-, Jugend- und Abenteuerbekleidung umfasst und von Taschenüber Arbeitsstiefel bis hin zu Kinderschuhen reicht. Seine Produkteverkauft KEEN über eigene Markengeschäfte und seinen eigenenOnlineshop sowie über ein großes weltweites Netz ausEinzelhandelspartnern und Händlern. Bei KEEN geht man stets voran,und die Unternehmenswerte Qualität, Integrität, Gesundheit undFürsorge spiegeln sich im Einsatz für die Umwelt wider.KEEN wächst schnell, sodass das Unternehmen nach einem System zusuchen begann, das während der Expansionsphase Struktur verleiht unddie Effizienz verbessert. Wie Hari Perumal, Vice President von KEENim Bereich Global Technical Operations, erklärt, war es der richtigeZeitpunkt für eine Veränderung."Wir sind seit 2003 äußerst stark gewachsen", sagt Perumal. "Dawir weltweit herstellen, beziehen und vertreiben, sind wir mitenormer Komplexität konfrontiert. Unsere Design- undEntwicklungsteams sind über viele Regionen verteilt, um sich auf denGeschmack und die Erwartungen der Kunden auf unterschiedlichenMärkten einzustellen - von Japan über Europa bis nach Kanada. Seitseiner Gründung haben wir das Unternehmen auf die gleiche Weisegeführt, also mit Tabellenkalkulationen, Word-Dokumenten, E-Mails undIllustrator-Zeichnungen, aber wir brauchten ein System, das alleszusammenbringt."Perumal fügt hinzu: "Produktentwickler sind die ganze Zeitirgendwelchen Tabellenkalkulationen hinterhergerannt, statt ihreeigentliche produktive Arbeit zu erledigen. Wenn Sie sich das fürjedes Land vorstellen, in dem wir tätig sind, dann explodiert dieverlorene Zeit geradezu. Die Vorlaufzeit für die Entwicklung wird indie Länge gezogen, weil wir keine freie Sicht auf unsere KPI haben.Wir stehen an einer Schwelle, die es zu überschreiten gilt. Um dasUnternehmen zu vergrößern und unsere energischen Wachstumspläne zuunterstützen, benötigen wir ein starkes Fundament. Jetzt ist derrichtige Zeitpunkt, um Centric PLM zu implementieren, und wir sindzuversichtlich, dass dadurch unser Unternehmen weiter wächst.""Wir haben uns für Centric entschieden, weil das Team dort überfundierte Kenntnisse in den Bereichen Schuhe und Bekleidung verfügtund weil alle von der Leichtigkeit in der Anwendung von Centric PLMbegeistert waren", sagt Perumal. "Die Lösung ist sehr intuitiv unddie Benutzeroberfläche so einfach. Centric hat mit vielenSchuhunternehmen zusammengearbeitet und sich dabei jede Mengebewährter Vorgehensweisen und Erfahrungen angeeignet. Diese hatCentric dann direkt in den Funktionsumfang einfließen lassen, was fürein Unternehmen wie unseres, das zum ersten Mal eine PLM-Lösungverwendet, sehr verlockend ist.""Wir wollen unsere weltweiten Teams zusammenbringen. Es sollkeinen mehr geben, der irgendwo auf der Welt vor sich hin arbeitenmuss, ohne zu sehen, was die Anderen tun", fügt Perumal hinzu. "Wirwollen außerdem getrennte Systeme auflösen, damit die Mitarbeiter ihrjeweiliges Arbeitspensum besser einschätzen können. Mit Centricgehören die ganzen E-Mails und Tabellenkalkulationen derVergangenheit an. Jetzt kommen die Mitarbeiter zur Arbeit, meldensich bei Centric an und sehen anhand der Übersicht und derautomatisierten Arbeitsabläufe - je nach Rolle undVerantwortungsbereich - die nächsten Schritte, die anstehen. Wirfreuen uns darauf, Business-Intelligence-Reports zu haben, durch diewir erkennen, welche Fortschritte gemacht wurden und welcheSchwierigkeiten es gibt, damit wir uns rechtzeitig mit diesenbefassen können."Perumal ist der Ansicht, dass KEEN und Centric am Anfang einerproduktiven und langfristigen Partnerschaft stehen und fügt hinzu:"Wir glauben, dass die Software von Centric einen positiven Einflussauf unser Unternehmen hat.""Wir freuen uns auf unsere Zusammenarbeit mit KEEN", sagt ChrisGroves, President und CEO von Centric Software. "Die Wachstumsratevon KEEN ist beeindruckend und ein Beleg für die Hingabe und deninnovativen Ansatz des Unternehmens. Wir teilen unsere Expertise imBereich Schuhe und Bekleidung gern, um KEEN in der nächstenWachstumsphase zu unterstützen."Informationen zu KEEN, Inc. (http://www.keenfootwear.com):KEEN, Inc. ist eine werteorientierte, selbstständig geführteUS-amerikanische Marke für Outdoorschuhe aus Portland in Oregon,deren Mission die verantwortlich innovative und vielseitigeProduktentwicklung ist, um das Leben der Menschen zu verbessern unddie Lust auf Abenteuer im Freien zu wecken. Nach seiner Gründung 2003trat KEEN mit der Einführung der Sandale Newport eine Revolution inder Schuhbranche los, indem man das Hybridschuhkonzept auf den Marktbrachte und so den Weg der ständigen Produktinnovation ebnete, denKEEN noch heute beschreitet. KEEN strebt danach, seine Werte zu leben- in seinen Produkten, aber auch in seinem Verhalten, zum Beispielindem Gemeinden und Einzelne dazu angeregt werden, aktiv die Orte zuschützen und zu erhalten, an denen wir arbeiten und unsere Freizeitverbringen. Ein erfülltes Leben, das Althergebrachte hinterfragen,Gutes tun, etwas zurückgeben und Andere inspirieren - das sind dieLeidenschaften der Mitarbeiter von KEEN. Weitere Informationen unterhttp://www.keenfootwear.comCentric Software (http://www.centricsoftware.com)Ausgehend von der Hauptgeschäftsstelle im Silicon Valley und denZweigstellen in den Trendmetropolen rund um den Globus bietet CentricSoftware den angesehensten Namen aus den Bereichen Mode,Einzelhandel, Schuhe, Luxus- und Outdoor-Artikel sowie Konsumgütereine Plattform für digitale Transformation. Centric Visual InnovationPlatform (VIP) ist eine visuelle, vollständig digitale Sammlung vonBoards für Touchgeräte wie iPad, iPhone und großformatige Fernsehermit Touchscreen. Centric VIP ändert die Art, wie Entscheidungengetroffen werden, und sorgt für eine Automatisierung der Umsetzung.Auf diese Weise kann die Markteinführung beschleunigt werden underfolgen, ehe der Trend abflaut. Das Flaggschiff des Unternehmens,die Plattform Centric 8 für das Produktlebenszyklusmanagement (PLM),bietet professionelle Funktionen für Warendisposition,Produktentwicklung, Beschaffung, Unternehmensplanung sowie Qualitäts-und Forderungsmanagement, die speziell auf schnelllebigeVerbraucherbranchen zugeschnitten sind. 