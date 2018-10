KEBA setzt Internationalisierungskurs fort

Automationsexperte eröffnet neue Niederlassung in IndienLinz (ots) - Der international tätige Automationsexperte KEBA mitStammsitz in Linz/Austria setzt seinen Internationalisierungskursfort und eröffnet eine Niederlassung in Pune in der Nähe derindischen Hafenstadt Mumbai.Bereits seit 2010 ist KEBA auf dem indischen Subkontinent mitseinen Steuerungslösungen für Maschinen erfolgreich vertreten undseit 2015 verstärkt auch im Bereich der Robotik tätig. Mit derGründung dieser Niederlassung wird dem dynamisch wachsenden Markt inIndien Rechnung getragen.Gesamte Pressemeldung unter:[http://pressecenter.reichlundpartner.com/](http://pressecenter.reichlundpartner.com/)Rückfragehinweis:Katarina WeissengruberUnternehmenskommunikation, Unternehmenssprecherin KEBA AGGewerbepark Urfahr A-4041 LinzTel.: +43 732/7090-25400E-Mail: wgk@keba.comwww.keba.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/5460/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: KEBA AG, übermittelt durch news aktuell