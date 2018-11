KEBA gewinnt OÖ Landespreis für Innovation 2018

Laserwinkelmesser überzeugte mit technologischenInnovationsgrad, Praxisrelevanz und Marktchancen dieExpertenjuryWien/Oberösterreich/Deutschland (ots) - Mit ihrem einzigartigenLaserwinkelmesser für die Blechbiegeindustrie konnte KEBA die Juryüberzeugen und erhielt in der Kategorie "Großunternehmen" den OÖLandespreis für Innovation 2018.Bereits zum wiederholten Mal darf sich der in Linz / Austriaansässige Automatisierungsspezialist KEBA über den OÖ Landespreis fürInnovation freuen. Ausgezeichnet wurde ein neuartigesLaserwinkelmessgerät, das in der Serienfertigung von Blechteilen eineautomatische Qualitätskontrolle ohne Unterbrechung desFertigungsprozesses ermöglicht und darüber hinaus auch zur manuellenMessung von Winkeln verwendet werden kann.Die gesamten Presseunterlagen finden Sie bitte unter:[http://pressecenter.reichlundpartner.com/](http://pressecenter.reichlundpartner.com/)Rückfragehinweis:Katarina WeissengruberLeitung UnternehmenskommunikationKEBA AG, Gewerbepark Urfahr, A-4041 Linz,Telefon: +43 732 7090-0, Fax: +43 732 730910E-Mail: keba@keba.com, www.keba.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/5460/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: KEBA AG, übermittelt durch news aktuell