KEBA eMobility – Highlights auf der Power2Drive von 11. bis 13. Mai 2022 in München – Stand B6.310

Linz (ots) -KEBA, einer der führenden Hersteller von intelligenten Ladestationen in Europa, präsentiert auf der Messe „Power2Drive“ seine neuesten Produktentwicklungen sowie ein umfassendes Dienstleistungsangebot.Klimaneutrale LadelösungenIm Frühjahr 2021 wurde mit der GREEN EDITION die erste CO2-neutrale Wallbox auf den Markt gebracht. Diese war das Ergebnis einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema Nachhaltigkeit. Mit der Fertigung im Herzen Europas sowie der Verwendung vorwiegend europäischer Komponenten sorgt KEBA für kurze Transportwege, wodurch CO₂ eingespart wird. Zusätzlich wurde nach dem Prinzip 'cradle-to-customer plus waste' der Carbon Footprint der Wallboxen erhoben. Darauf aufbauend wurden Maßnahmen gesetzt, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren bzw. gänzlich zu vermeiden. Für die Kompensation der nicht vermeidbaren Emissionen wird in zertifizierte Klimaschutzprojekte investiert. Bis Ende des Jahres soll nun das gesamte Produktportfolio umgestellt werden. Doch auch dieser Schritt ist nur ein Zwischenschritt. Im Zuge eines intensiven Strategieprozesses hat man sich zum Ziel gesetzt, als gesamtes Geschäftsfeld KEBA eMobility bis Ende 2025 klimaneutral zu werden.Intelligentes Lastmanagement für bis zu 200 Ladestationen - KeContact M20Mit dem KeContact M20 können je nach Modell bis zu 40 oder bis zu 200 Ladepunkte in ein intelligentes und dynamisches Lastmanagementsystem integriert werden. Der Lademanagement Controller wird dabei sicher im Schalt- oder Netzwerkschrank verbaut und steuert die Verteilung der verfügbaren elektrischen Energie auf die jeweiligen Ladestationen. In Kombination mit den einfach zu bedienenden und sicheren Ladestationen von KEBA können mit dem neuen Lademanagement-Controller große Ladeparks einfach realisiert werden. Bei der Produktentwicklung lag ein besonderes Augenmerk auf den Anwendungsfällen „Laden von Flotten“, also dem Laden von Unternehmens- oder Mietparkflotten, sowie dem „Laden an Destinationen“, sprich in Hotels, Einkaufzentren oder vergleichbaren Zielen.Neuheiten auch im Bereich DienstleistungenNeben den zahlreichen neuen Produkten präsentiert KEBA auch eine Vielzahl an neuen Dienstleistungen für Kund:innen und Partner.Beispielsweise wird ab Mitte Mai ein Austauschservice in der D-A-CH Region angeboten. Tritt an einer Wallbox ein Defekt auf, tauscht ein KEBA-Servicepartner diese gegen ein gleich- oder höherwertiges Modell innerhalb von 4 Werktagen aus.Auch ein Full-Service Package für Betreiber von Ladestationen wird angeboten. Hierbei werden die Leistungen individuell an die Anforderungen der Kund:innen angepasst. Ein Hardware-Austauschservice, eine Software-Problemlösung oder ein erweiterter technischer Support sind hier nur einige Bereiche, die zu einem Service-Paket kombiniert werden können.Ergänzend wird das neue, modulare Schulungsangebot präsentiert – die Teilnehmer sollen optimal auf die technischen Themenstellungen vorbereitet werden und modular ihr Wissen erweitern können.Weitere Details und Bildmaterial (https://www.ots.at/redirect/bildmaterial4)Pressekontakt:Stefan LanzingerMarketing & Communications KEBA Energy Automationlzr@keba.com I www.keba.comOriginal-Content von: Reichl und Partner PR, übermittelt durch news aktuell