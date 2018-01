KDX SR definiert die Zukunft von 3D-Technologie durch Einführen seiner 3D+-Strategie

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Die 51. Consumer Electronics Showfindet in Las Vegas statt. Die KDX Group wird an ihrem Stand (Nr.35205) im Las Vegas Convention Center in der South Hall Nr. 4 ihreaktuellen technischen Errungenschaften präsentieren, einschließlich3D und Internetanwendungen.Als Experte für innovative Technologie wird KDX während der CESseine "3D+"-Strategie einführen. Diese Strategie verfolgt drei Ziele:Erschaffen einer integrierten Mensch-Maschine-Interaktion,Präsentieren einer Mixed-Reality-Erfahrung und Aufbau eines neuen3D-Ökosystems. Dieses neue System wird 3D-Displays, 3D-Inhalt undSR-Erfahrungen umschließen, die seine brillenfreie3D-Displaytechnologie gemeinsam mit Technologien im BereichTiefenwahrnehmung und räumliche Interaktion unterstützen.Xu Shu, CEO von KDX, erklärte: "Auf der diesjährigen CES kündigteKDX seine 3D+-Strategie an, die KDX' 3D-Displaytechnologie mitTiefenwahrnehmung und Interaktivität kombiniert. Die grundlegendePlattform von SR, das Kombinieren von Technologien, der Austausch vonErfahrungen und eine führende Position für Innovation, machen aus,wofür die Simulated Reality Alliance (SRA) steht. Die Zukunft dersimulierten Realität wird durch die Vernetzung und den Aufbau vonPartnerschaften mit Branchenführern gestaltet, was die Ziele der SRAfördert und unterstützt."Erfahrungen mit simulierter Realität (SR) definiert die Zukunftvon KDX' "3D+"Strategie. Durch Bereitstellen von SR erschafft KDXeine MR-Plattform, die auf brillenfreien 3D-Displays basiert, um denAnwendern eine "materialisierte" Erfahrung zu bieten, die virtuelleRealität mit einer Illusion von Realität kombiniert. DieseInteraktion überwindet die traditionellen Grenzen zwischenVirtualität und Realität und realisiert so eine medienfreie Fusionder virtuellen digitalen Welt und der echten physischen Welt. SR,eine Ergänzung sowie ein Anwendungsupgrade für MR-Technologie,erfordert keine Peripheriegeräte für 3D-Sicht und realisiert einenahtlose Verbindung der virtuellen und realen Welten. Im Gegensatz zuMR bietet SR umfangreichere Anwendungsszenarien.Branchenanalysten zufolge kombiniert SR, sowie MR, die Stärken vonVR und AR, während gleichzeitig eine breite Wertschöpfungskette derBranche aufgebaut wird, die Hardware, Systeme, Plattformen,Entwicklungstools, Sprachen, Anwendungsapps und Verbraucherinhalteumspannt. Dieses integrierte System birgt enormen Geschäftswert. Dakeine Brille notwendig ist, kann SR mit der gesamten Palette vonSmart-Geräten und nahezu allen Anwendungsszenarien frei eingesetztwerden. SR kann ebenfalls weitläufig in vielen Bereichen eingesetztwerden. Sie wird die Produktionsinnovation, Verbrauchererfahrung undGeschäftsmodelle in verschiedenen Branchen fördern. Laut einerzugehörigen Prognose wird sich bis 2020 das Gesamteinkommen vonVR/AR/MR auf 100 Milliarden USD und der Produktionswert von MR/SR aufmehrere Milliarden USD belaufen.Foto -http://mma.prnewswire.com/media/626776/KDX_New_SR_Experience.jpgPressekontakt:Marvin+86-139-1800-5505mawenlong@kdxfilm.comOriginal-Content von: KDX, übermittelt durch news aktuell