KDC/ONE übernimmt ALKOS Group

Durch die Partnerschaft mit einem führenden Unternehmen in dereuropäischen Kosmetikindustrie wird die internationale PräsenzerweitertAkquisition baut auf internationaler Wachstumsstrategie aufLongueuil, Québec (ots/PRNewswire) - Knowlton DevelopmentCorporation (http://www.kdc-one.com/)? ("KDC/EIN"), ein führenderWertschöpfungspartner für Beauty-, Gesundheits- undKörperpflege-Marken, gab heute den Erwerb von ALKOS Group(http://www.alkos-group.com/) ("ALKOS"), einer derTop-Kosmetikhersteller in Frankreich, bekannt. [Die finanziellenBedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.]ALKOS Group mit Hauptsitz in Paris umfasst INTER Cosmétiques,SAGAL Cosmétiques und ALKOS Cosmétiques mit einem Portfolio vonhochqualitativen, einzigartigen und innovativen in Frankreichhergestellten Produkten (Make-Up, Hautpflege, Kosmetikstifte undparfümierte Deo-Sticks und Seifen), die alle große weltweiteKosmetikmarken bedienen und zu denen der einzige französischeHersteller von Kosmetikstiften gehört. ALKOS Group beschäftigt mehrals 400 Vollzeit-Mitarbeiter in drei Einrichtungen von insgesamt mehrals 27.000 Quadratmetern. Mit der Übernahme der ALKOS Group verfügtKDC/ONE über einen erstklassigen Partner auf dem europäischen Marktund eine erweiterte globale Präsenz in der wachstumsstarkenKosmetikindustrie."Die ALKOS Group hat tiefe Wurzeln im Kosmetikbereich, einenausgezeichneten Ruf für Produktqualität und Innovation sowie einekundenorientierte Vision, die KDC/ONE einen strategischen Zugang zumeuropäischen Markt und einzigartige Technologien ermöglicht, dieunsere Position als Marktführer im Prestige-Schönheitssegmentstärken", sagte Nicholas Whitley, President und CEO von KDC/ONE. "Wirfreuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von ALKOS und unserenPartnern bei Cornell Capital, um das gesamte Produktportfolio zunutzen und unsere Kundenbasis weiter zu diversifizieren, um von einerReihe von Cross-Selling-Möglichkeiten zu profitieren und allenunseren Stakeholdern greifbare Vorteile zu bieten."Gérard Gieux, Gründungsgesellschafter der ALKOS Group, sagte: "MitKDC/ONE erhält die ALKOS Group Zugang zu dem Kapital, das siebenötigt, um weiterhin entscheidende Investitionen in ihr Geschäftund ihre Produkte zu tätigen und ihre führende Marktposition zufestigen. Die ALKOS Group freut sich, neue Märkte zu erschließen undweiterhin Qualitätsprodukte an neue und bestehende Kunden zu liefern,zusammen mit einem vertrauenswürdigen Partner, der ähnliche Werteteilt, um die Nachhaltigkeit und das langfristige Wachstum der ALKOSGroup zu gewährleisten."KDC/ONE wurde 2002 gegründet und ist organisch und durchAkquisitionen zu einer der führenden Marken für Körperpflege, Beauty,rezeptfreie Medikamente, Haushalts-, Industrie- undAutopflegeprodukte in Nordamerika gewachsen. Im November 2018 gingKDC/ONE eine Partnerschaft mit Cornell Capital ein, einer privatenInvestmentgesellschaft mit Sitz in New York und Hongkong. Dies führtezu internationalem Wachstum und verbessert die Fähigkeit von KDC/ONE,weiterhin in erstklassige Produktinnovationen und hervorragendeFertigungskapazitäten zu investieren. Die Übernahme der ALKOS Groupist die jüngste für KDC/ONE seit 2017, zu der auch Aromair FineFragrance und Northern Labs gehörten. Die Akquisition erfolgte imZuge einer internationalen Wachstumsstrategie, um ihre geografischePräsenz zu erweitern und ihre globale Führungsposition zu festigen.Über KDC/ONEKDC/ONE wurde 2002 gegründet und ist ein Netzwerk vonerstklassigen kundenspezifischen Formulierern und Herstellern vonFarbkosmetik, Haarpflege, Körper- und Hautpflegeprodukten, Düften,Deodorants, Haushalts-, Gesundheits-, Industrie- undAutopflegeprodukten. KDC/ONE bietet namhaften und aufstrebendenKosmetik-, Pflegeprodukt- und Spezialunternehmen von Küste zu KüsteHigh-Touch-Innovationen, operative Spitzenleistungen und eineschnelle Markteinführung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz inLongueuil, Québec, Kanada. Es ist durch den erfolgreichen Abschlussvon acht namhaften Akquisitionen in den letzten vier Jahren rasantgewachsen, zuletzt im Falle von Aromair Fine Fragrance, Northern Labsund der heutigen ALKOS Group. Einschließlich der ALKOS Group verfügtKDC/ONE nun über 13 Betriebsstätten in Nordamerika und Frankreich.Insgesamt beschäftigt das Unternehmen über 5.200 talentierte undengagierte Mitarbeiter.Über ALKOS GroupALKOS Group wurde im Jahr 2008 von Gérard Gieux gegründet undumfasst heute INTER Cosmétiques, SAGAL Cosmétiques und ALKOSCosmétiques. ALKOS Group bietet eine breite Palette an hochwertigen,innovativen Produkten die in Frankreich hergestellt werden, darunterMake-Up, Hautpflege, Kosmetikstifte und parfümierte Seifen undDeosticks, die alle für die großen weltweiten Kosmetikmarken bestimmtsind. ALKOS Group mit Hauptsitz in Paris beschäftigt mehr als 400Vollzeitmitarbeiter an drei französischen Standorten, wo jedesProdukt entwickelt, formuliert, produziert und montiert wird. WeitereInformationen finden Sie unter www.alkos-group.com.Über Cornell KapitalCornell Capital LLC ist eine in den USA ansässige privateInvestmentgesellschaft mit Vermögen unter Verwaltung in Höhe von 3Milliarden US-Dollar und Büros in New York und Hongkong. InZusammenarbeit mit starken und unternehmerisch denkendenManagementteams verfolgt das Unternehmen einen wertorientiertenAnsatz für Investitionen in den Bereichen Konsumgüter, Finanzwesenund Industrie. Der Gründer und Senior Partner Henry Cornell, der vorder Gründung von Cornell Capital im Jahr 2013 als Vice Chairman derMerchant Banking Division von Goldman Sachs tätig war, leitet einsehr erfahrenes Führungsteam mit jahrzehntelanger gemeinsamerInvestmenterfahrung. Weitere Informationen finden Sie unterwww.cornellcapllc.com.Pressekontakt:KDC/ONEValérie GonzaloPR Consultant(514) 923-1549valerie@agocom.caALKOS GroupFlorenz LefeuvreVP Sales, Marketing & Communications+33 617 09 49 99f.lefeuvre@alkos-group.comCornell CapitalJonathan Keehner / Tim Ragones / Kate ClarkJoele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher212-355-4449Original-Content von: KDC/ONE, übermittelt durch news aktuell