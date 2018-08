KBR: Wie wird der Markt DARAUF reagieren?

Weitere Suchergebnisse zu "KBR":

Per 24.08.2018 wird für die Aktie KBR am Heimatmarkt New York der Kurs von 21,29 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Bauwesen".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Für KBR liegen aus den letzten zwölf Monaten 5 Buy, 3 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 20,19 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (21,29 USD) könnte die Aktie damit um -5,18 Prozent fallen, dies entspricht einer "Sell"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die KBR-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

2. Dividende: KBR schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Engineering & Construction Svcs auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,5 % und somit 0,4 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 1,9 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der KBR beläuft sich mittlerweile auf 18,34 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 21,29 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +16,09 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 19,17 USD. Somit ist die Aktie mit +11,06 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".