KBR-Aktie: Achtung – Mega Transfer!

(NYSE:KBR) hat einen 640-Millionen-Dollar-Vertrag für Ground Systems and Mission Operations-3 (GSMO-3) zur Unterstützung von mehr als 10 NASA-Erkundungsmissionen erhalten. Der Vertrag umfasst auch die Fortsetzung der Arbeiten am James Webb Space Telescope, am Lunar Reconnaissance Orbiter und am Earth Observing System. KBR wird verschiedene NASA-Missionen in den Bereichen Systemtechnik, Anlagentechnik, Start, Unterstützung in der frühen Umlaufbahn, Flugbetrieb und Flugdynamik unterstützen. Während der fünfjährigen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!