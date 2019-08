KBL epb kehrt mit Übernahme der Bank am Bellevue in die Schweiz zurück

- KBL epb will Kundenbasis des Schweizer Wealth Managers, mitheute EUR 1,6 Milliarden verwalteten Vermögen, in der Schweiz und imAusland weiter ausbauen- Siebte Übernahme durch KBL epb in den letzten fünf JahrenZürich und Luxemburg (ots/PRNewswire) - KBL European PrivateBankers (KBL epb), die 1949 gegründete und in ganz Europa vertretenePrivatbankgruppe, gab heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung zurÜbernahme der Bank am Bellevue mit Sitz in Zürich bekannt. Die Bankam Bellevue ist die Wealth-Management-Sparte der Bellevue Group,eines breit aufgestellten Finanzdienstleistungsunternehmens, dessenAktien an der SIX Swiss Exchange kotiert sind.Die Übernahme der Bank am Bellevue mit ihren gegenwärtig 22Mitarbeitern und verwalteten Vermögen von EUR 1,6 Milliarden markiertdie Rückkehr von KBL epb in die Schweiz. Sie ist Teil einerambitionierten Wachstumsstrategie unter der Führung von Jürg Zeltner,der kürzlich zum CEO der Gruppe und Mitglied des Verwaltungsratesernannt wurde.Nach dem Vollzug der Übernahme, mit dem vorbehaltlich derbehördlichen Genehmigung für das erste Quartal des kommenden Jahreszu rechnen ist, will KBL epb die Kundenbasis der Bank am Bellevue inder Schweiz und im Ausland vergrößern und hierfür den Status derSchweiz als globales Private-Banking-Zentrum und das Netzwerk von KBLepb mit seinen 50 Standorten nutzen.Laut Zeltner, der eine erhebliche Beteiligung an KBL epbübernommen hat, möchte die Gruppe in der Schweiz rasch zusätzlicheMitarbeiter mit einem besonderen Fokus auf die Kundenbetreuunggewinnen, um das aktuelle Team der Bank am Bellevue zu ergänzen.KBL epb gab außerdem bekannt, dass Dagmar Kamber Borens mitWirkung zum 1. September 2019 als voraussichtliche CEO des SchweizerGeschäfts der Gruppe beitreten wird. Sie wird die Position nachAbschluss der Transaktion und vorbehaltlich der Zustimmung derAufsichtsbehörden übernehmen.In der Zwischenzeit wird sie sich darauf konzentrieren, eineüberzeugende Wachstumsstrategie für diese zentrale Komponente derzukünftigen Geschäftstätigkeit der Gruppe zu entwickeln. Dabei wirdsie auf ihre langjährige Erfahrung bei der Konzeption und Umsetzungerfolgreicher Transformationsprogramme in Asien und der Schweizzurückgreifen.Kamber Borens war zuletzt Chief Operating Officer des SchweizerGeschäfts der Credit Suisse. Zuvor hatte sie fast zwei Jahrzehnteverschiedene leitende Positionen bei UBS in Zürich, London undSingapur inne.Zeltner sagte zur siebten Übernahme durch KBL epb in den letztenfünf Jahren: "Die Bank am Bellevue passt mit ihren kompetentenMitarbeitern, den starken Kundenbeziehungen und einer skalierbarenInfrastruktur optimal zu uns. Gemeinsam mit diesem Team und unter derzukünftigen Leitung von Dagmar möchten wir in der Schweiz Fuß fassenund ein ausbaufähiges Geschäft aufbauen, das den Bedürfnissen vonSchweizer und internationalen Kunden gerecht wird.""Auch wenn wir künftig weitere Investitionen tätigen werden, umunsere Stellung zu festigen und unser Wachstum zu beschleunigen,wollen wir unsere Beweglichkeit behalten", so Zeltner. "Wir freuenuns darauf, unseren einzigartigen beratungsorientierten Ansatz, derauf Einfachheit beruht und die Interessen und Bedürfnisse der Kundenins Zentrum stellt, in einem der wichtigsten Märkte für WealthManagement einzuführen."André Rüegg, CEO der Bellevue Group, erklärte: "Wir sind sehrerfreut, dass unsere Bank Teil von KBL epb werden wird. Dies schafftfür Mitarbeiter und Kunden eine vielversprechende Basis für weitereinnovative Dienstleistungen im Wealth Management. Mit ihrerumfassenden Expertise und Erfahrung ist KBL epb die ideale Partnerin,um die Bank weiterzuentwickeln und vermögenden Privatkundenindividuell zugeschnittene Services anbieten zu können.""Die Bellevue Group wird ihren Fokus künftig auf das AssetManagement sowie das Privatmarktgeschäft legen", so Rüegg weiter. Erverwies darauf, dass KBL epb und die Bellevue Group überdies dieMöglichkeit einer Zusammenarbeit im Bereich Asset Management prüfenwerden. Dies betrifft insbesondere Anlagen im globalenGesundheitssektor, in dem die Bellevue Group über eine besondereExpertise verfügt.Über KBL European Private Bankers:KBL European Private Bankers (KBL epb) wurde gegründet 1949, hatden Hauptsitz in Luxemburg, ist in 50 Städten in ganz Europa aktivund beschäftigt rund 2.000 Mitarbeitende.KBL epb ist als führende Privatbanken-Gruppe anerkannt und betreutvermögende Privatpersonen, Familien und Unternehmer sowie eine breitePalette institutioneller und professioneller Kunden, darunter FamilyOffices, Stiftungen und externe Vermögensverwalter.Zu KBL epb gehören die folgenden Unternehmen und Marken:- Brown Shipley (Grossbritannien)- InsingerGilissen (Niederlande)- KBL España (Spanien)- KBL Luxembourg (Luxemburg)- Merck Finck (Deutschland)- Puilaetco Dewaay Private Bankers (Belgien)- Banque Puilaetco Dewaay (Luxemburg)Mit der vollen Unterstützung ihrer Aktionärin Precision Capital,einer luxemburgischen Bankenholding, baut KBL epb ihre führendePosition in ganz Europa weiter aus.Weitere Informationen über KBL epb finden Sie unter: www.kbl.luÜber die Bellevue Group:Die Bellevue Group ist eine unabhängige SchweizerVermögensverwaltungs-Boutique, die an der SIX Swiss Exchange kotiertist. Gegründet 1993, ist das Unternehmen mit seinen rund 120Mitarbeitenden vorwiegend in den Geschäftsfeldern Asset und WealthManagement sowie Privatmarktanlagen aktiv. Das Asset Managementfokussiert sich auf ausgewählte aktive Aktienanlagestrategien inWachstumsmärkten, im Bereich Gesundheit, weitere Spezialthemen, wieeigentümergeführte Unternehmen, sowie profilierte ganzheitlicheAnlageansätze in allen traditionellen Anlageklassen. 