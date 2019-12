KAZ Minerals: Jetzt geht’s los!

Weitere Suchergebnisse zu "Bunge":

An der Heimatbörse London notiert KAZ Minerals per 31.12.2019, 01:00 Uhr bei 544.33 GBP. KAZ Minerals zählt zum Segment "Materialien".

Unsere Analysten haben KAZ Minerals nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Derzeit schüttet KAZ Minerals niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 1,49 Prozentpunkte (1,19 % gegenüber 2,68 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen KAZ Minerals. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der KAZ Minerals wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 5 Buy, 10 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das KAZ Minerals-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (1 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der KAZ Minerals liegt im Mittel wiederum bei 628,75 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 546 GBP verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 15,16 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der KAZ Minerals insgesamt die Einschätzung "Hold".