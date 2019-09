Nursultan, Kasachstan (ots/PRNewswire) - Vom 23. bis 29. September2019 wird Nursultan, die Hauptstadt Kasachstans, die KAZAKHSTANENERGY WEEK - 2019 (KEW-2019, Energiewoche 2019 in Kasachstan), diegrößte Veranstaltung im Energiesektor der Region, abhalten. DieVeranstaltung wird von der KAZENERGY Association mit Unterstützungder Regierung der Republik Kasachstan organisiert.Die KEW ist eine globale Plattform, auf der Möglichkeiten zurErreichung der Ziele im Zusammenhang mit der Schaffung einernachhaltigen Energiezukunft diskutiert werden und die eineeinzigartige Gelegenheit für Spezialisten bietet, um an Diskussionenüber die Entwicklung der Branche teilzunehmen und die Meinung vonweltweit führenden Experten zu hören.Die wichtigsten Veranstaltungen der KAZAKHSTAN ENERGY WEEK sind:das XII. KAZENERGY Eurasien-Forum: Zukunft der Energiequellen:Innovatives Wachstum, die interaktive Ausstellung DIGITALE ENERGIE,mehr als 30 Forumsveranstaltungen sowie Nebenveranstaltungen imRahmen des Forums zum Thema "120. Jahrestag des kasachischen Öls".Am Rande des KAZENERGY Eurasien-Forums wird die Präsentation desIV. Nationalen Energieberichts stattfinden - basierend auf derumfassendsten Studie über den aktuellen Zustand und die Aussichtender Entwicklung des Brennstoff- und Energiesektors Kasachstans.Teilnehmer der KAZAKHSTAN ENERGY WEEK:Mehr als 2500 Delegierte Mehr als 50 Länder Mehr als 300Unternehmen Mehr als 80 Referenten Mehr als 1000 PublikationenMehr als 200 MedienDiesjähriges Programm der KEW-2019:- 23. September - Intellektueller Wettbewerb "Student EnergyChallenge" (in Zusammenarbeit mit SHELL)- 23. September - Interaktive Ausstellung DIGITAL ENERGY- 23. September - 6. Internationale Konferenz zum Thema"Ölraffination und Petrochemie des Kaspischen Meeres undZentralasiens"- 24. September - XI. KAZENERGY Jugendforum- 24. September- SPE-Symposium: Arbeitssicherheit,Industriesicherheit, Umweltschutz und soziale Verantwortung in derKaspischen Region- 25. September - IV. KAZENERGY Women's Energy Club Forum- 25. September - III. Internationaler RES-Gipfel- 26. September - Eröffnung des XII. KAZENERGY Eurasien-Forums- 26. September - Plenarsitzung: Zukunft der Energiequellen:Innovatives Wachstum- 26. September - Podiumsveranstaltung: Gasfaktor als Schlüsseltrendim globalen Energiesektor- 26. September - Podiumsdiskussion: Investitionen im Energiesektor:Chancen und Beteiligungen- 27. September - Sonderkonferenz zum 120. Jahrestag des kasachischenÖls- 27. September - Präsentation: IV. KAZENERGY NationalerEnergiebericht- 27. September - Diskussion am runden Tisch: Digitale Energie derZukunft, ÜbergangszeitTeilnehmer des Forums:- Askar Mamin, Premierminister der Republik Kasachstan- Timur Kulibayev, Vorsitzender des KAZENERGY Association- Mohammad Sanusi Barkindo, OPEC-Generalsekretär- Kanat Bozumbayev, Energieminister der Republik Kasachstan- Magzum Mirzagaliyev, Minister für Ökologie, Geologie und natürlicheRessourcen der Republik Kasachstan- Ólafur Ragnar Grímsson, Staatspräsident von Island (1996-2016)- Alik Aidarbayev, Vorstandsvorsitzender von JSC NC KazMunayGas- Urban Rusnák, Generalsekretär der Internationalen Energiecharta- Valerie Ducrot, Executive Director von Global Gas Center- Leiter von multinationalen Unternehmen wie ExxonMobil, ENI, ChevronUnsere Sponsoren:Regierung der Republik KasachstanWORLD PETROLEUM COUNCILWORLD ENERGY COUNCILINTERNATIONAL ENERGY CHARTERIRENAROSCONGRESS FoundationNational Company KazMunayGas (Komplementär)TENGIZCHEVROIL (Komplementär)Foto: https://mma.prnewswire.com/media/970585/KEW_2019___September_23_29.jpgPressekontakt:Nurgul Nurmagambet+ 7-777-001-08-02n.nurmagambet@kazenergy.comOriginal-Content von: KAZENERGY Association, übermittelt durch news aktuell