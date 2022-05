KATEK SE-Aktie: KATEK und SigmaPoint unterzeichnen Aktienkaufvertrag!

Aktienkaufvertrag zur Übernahme aller Anteile von SigmaPoint Die KATEK SE hat mit den Gesellschaftern der SigmaPoint Technologies Inc. in Cornwall, Kanada, einen Kaufvertrag über den Erwerb aller Anteile an dem kanadischen Unternehmen unterzeichnet. Die Verhandlung des Kaufvertrags, der auf dem im April unterzeichneten exklusiven Term Sheet basiert, wurde in Rekordzeit abgeschlossen und zeigt die kulturelle Übereinstimmung zwischen den beiden Unternehmen.… Hier weiterlesen