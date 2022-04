KATEK SE-Aktie: Geplante Übernahme!

KATEK plant Übernahme von SigmaPoint. KATEK beabsichtigt, SigmaPoint Technologies Inc. zu übernehmen, einen der führenden kanadischen Anbieter von hochwertigen Elektronikfertigungsdienstleistungen. Damit erweitert KATEK seine Präsenz in der Branche auf den Bereich Homeland Security & Defense und stärkt das Angebot für die europäischen Kunden von KATEK auch in Nordamerika.

