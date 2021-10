KAR Auction Services Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Per 28.10.2021, 03:02 Uhr wird für die Aktie Kar Auction Services am Heimatmarkt New York der Kurs von 15.17 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Diversified Support Services".

Die Aussichten für Kar Auction Services haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Derzeit schüttet Kar Auction Services höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies. Der Unterschied beträgt 2,63 Prozentpunkte (5,21 % gegenüber 2,58 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 28,79 ist die Aktie von Kar Auction Services auf Basis der heutigen Notierungen 34 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (43,91) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Kar Auction Services in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Kar Auction Services wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.