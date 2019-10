KAR Auction ServicesDamit haben die Anleger von nicht gerechnet

Für die Aktie KAR Auction Services aus dem Segment "Diversified Support Services" wird an der heimatlichen Börse New York am 02.10.2019, 15:19 Uhr, ein Kurs von 24.47 USD geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses KAR Auction Services auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die KAR Auction Services derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 42,14 USD, womit der Kurs der Aktie (24,48 USD) um -41,91 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 25,78 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -5,04 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei KAR Auction Services aktuell 3,09. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +0,77 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". KAR Auction Services bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 16,27 liegt KAR Auction Services unter dem Branchendurchschnitt (65 Prozent). Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" weist einen Wert von 46,59 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.