KADOKAWA ASCII stellt INNO 2021 vor: Weltweite Innovation, Zusammenarbeit und JPY3.000.000 Unterstützung für kreative Denker

Tokyo (ots/PRNewswire) - - Förderung ungewöhnlicher Erfindungen und Ideen von Bewerbern -KADOKAWA ASCII Research Laboratories, Inc. aus Tokio, die ausführende Agentur für das "INNO-vation-Programm", das vom japanischen Ministerium für Innere Angelegenheiten und Kommunikation durchgeführt wird, präsentiert das INNO-vation-Programm 2021 ( https://inno.go.jp/en/ ), eine jährliche Anstrengung, globale Innovationen auf einem beispiellosen Niveau zu fördern, auf der Suche nach kreativen, unkonventionellen Köpfen, um der menschlichen Rasse zu helfen, die nächsten Schritte in der technologischen Revolution zu machen.Image1: https://kyodonewsprwire.jp/img/202105255366-O2-1xt11AEfImage2: https://kyodonewsprwire.jp/img/202105255366-O1-ge48HDeHMit der Möglichkeit, Unterstützung für exzentrische Technologie zu erhalten, können Bewerber Teil des geschätzten Graduiertenprogramms des Sponsors sein, um die Zusammenarbeit und Teamarbeit zu fördern und ihre Ideen in die sich ständig verändernde Zukunft zu treiben. Zu Beginn des neuen Jahrzehnts öffnet das INNO-vation-Programm seine Türen für internationale Anwendungen und freut sich darauf, gemeinsam eine glänzende neue Zukunft aufzubauen und die jüngsten Auswirkungen von COVID-19 auf die Gesellschaft zu überwinden.Vom 1. Juni 2021 bis zum 2. August 2021 nimmt das INNO-vation-Programm Anwendungen auf, um diese Innovatoren zu finden und bietet Unterstützung für erfolgreiche Vorschläge.Die Ideen der Bewerber können dank der Unterstützung durch einige der weltweit größten Technologie- und Unternehmensführer, die ihre Einsichten und Anleitungen anbieten, verwirklicht werden. Mit der Disruptive Challenge und dem Generation Award haben Bewerber die Möglichkeit, aus dem Nichts etwas zu erschaffen bzw. sich von vorgegebenen Themen inspirieren zu lassen. Da das Programm ein neues Jahr beginnt, haben die Bewerber die Möglichkeit, "Umarmen Sie Ihre INNO*", ohne durch Nationalität, Alter oder Hintergrund begrenzt.*INNO - vom japanischen Kanji bedeutet "ungewöhnliche Fähigkeit"Innovation hängt von einzigartigen Erkenntnissen und ungetesteten Theorien ab. Neue Ideen werden oft zuerst missverstanden, und es ist wichtig, dass wir Kreativität und Ehrgeiz fördern." -- eine Erklärung von Adam D'Angelo, CEO von Quora, nach dem Beitritt zum INNO-vation-Programm als Programmberater. Die Pflege dieser "Knospen" von INNO und die aktive Unterstützung dieser Ideen, die durch konventionelle Weisheit ungebunden sind, ist grundlegend für den Kern des Programms.Frühere Absolventen des INNO-vation-Programms haben wunderbare Produkte in den Bereichen Kunst, Technologie, Automatisierung, künstliche Intelligenz, Robotik und vieles mehr geschaffen. Das INNO-vation-Programm ist stolz darauf, die nächste Generation von Unternehmern und innovativen Denkern dabei zu unterstützen, die Welt zu verändern.Disruptive ChallengeEs werden Vorschläge gesucht, die sich mutig den Herausforderungen stellen und der Gesellschaft und der Industrie einen großen Wandel ohne Angst vor dem Scheitern bieten können. Nach einem großen internationalen Erfolg im Jahr 2020 können Einzelpersonen auf der ganzen Welt ihre Vorschläge vorlegen und im Rahmen des Programms für ein Jahr bis zu 3.000.000 JPY förderfähig sein, ohne durch Alter, Herkunft oder Nationalität begrenzt zu sein.Generation AwardIn Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern dieses Programms werden Category Award Preise (jeweils JPY200.000) und Special Corporate Awards vergeben. Darüber hinaus erhalten die für die Awards nominierten Vorschläge (223 vom letzten Jahr) die Möglichkeit, ihre Ideen in Zusammenarbeit mit diesen Partnerunternehmen umzusetzen.INNO-vation Network HubEs besteht auch die Möglichkeit, im Rahmen des INNO-vation Network Hub mit dem INNO-vation Programm zusammenzuarbeiten. In der Hoffnung, INNO innerhalb von Einzelpersonen weltweit zu finden und auszubauen, rekrutiert das INNO-vation-Programm Partnerschaften mit Instituten, die mit dem Programm zusammenarbeiten und es dabei unterstützen, die nächste Generation von Denkern und Tüftlern weltweit zu kultivieren.Informationen zu KADOKAWA ASCII Research Laboratories, Inc.https://kyodonewsprwire.jp/attach/202105255366-O1-5O9NB00y.pdfINNO-vation-Homepage: https://inno.go.jp/enPressekontakt:Eiji YoshikawaINNO-vation-ProgrammträgerKADOKAWA ASCII Research Laboratories, Inc.Tel.: 81-3-5840-7629Email: inno@lab-kadokawa.comOriginal-Content von: Kadokawa ASCII Research Laboratories, Inc., übermittelt durch news aktuell