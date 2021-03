K7 Computing bringt lebenslang gültiges Antivirus auf den Markt - K7 Ultimate Security Infiniti Edition

Chennai, Indien (ots/PRNewswire) - - Die Infiniti Edition ist nur für die ersten 50.000 Kunden weltweit erhältlich und schützt bis zu 5 GeräteK7 Computing (www.k7computing.com), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Cybersecurity, kündigt die Einführung von K7 Ultimate Security Infiniti Edition (www.k7computing.com/infiniti) an, einer limitierten Antivirus-Edition, die dem Kunden eine lebenslange Gültigkeit für bis zu 5 Geräte bietet. Zur Feier des 30-jährigen Bestehens des Unternehmens ist die Infiniti Edition nur einen Monat lang und für die ersten 50.000 Kunden weltweit zu einem Sonderpreis von USD 70 / SGD 92 erhältlich.Heutige Computeranwender sind sich der Verbreitung von Cyberbedrohungen und der Bedeutung des Virenschutzes in der ständig verbundenen Welt bewusst. Sie sind sich auch bewusst, dass Antivirenprodukte ständig mit Malware-Definitions-Updates versorgt werden müssen, um Schutz vor den neuesten Cyberangriffen zu gewährleisten. Sie suchen auch nach innovativer Technologie, die Schutz für mehrere Geräte und Plattformen für ihre Familien zu einem erschwinglichen Preis bietet. Die K7 Ultimate Security Infiniti Edition wurde geschaffen, um die Anforderungen solcher Anwender zu erfüllen.Bei der Vorstellung der Infiniti Edition sagte Herr J. Kesavardhanan, Gründer und CEO von K7 Computing: "K7 Computing nutzt seit drei Jahrzehnten die neuesten Technologien zur Bekämpfung von Cyberbedrohungen. Unsere zielstrebige Mission, Sie und Ihre Lieben zu schützen, wird durch die vielen Auszeichnungen, die wir gewonnen haben, und die 25 Millionen Benutzer in 100 Ländern, die uns vertrauen, verdeutlicht. Wir haben die K7 Ultimate Security Infiniti Edition auf den Markt gebracht, um Ihre Familie ein Leben lang zu schützen, denn Ihr dauerhafter Seelenfrieden war schon immer unsere Priorität und wird es auch immer sein."K7 Ultimate Security ist das Flaggschiff unter den Antiviren-Produkten von K7 Computing und schützt 5 Geräte, die auf einer beliebigen Kombination von Windows, macOS, Android und iOS laufen. Die Infiniti Edition ist erhältlich unter www.k7computing.com/infiniti.Herr Ram Chembrolu, Chief Marketing Officer von K7 Computing, fügte hinzu: "Cybercrime wird die Welt in diesem Jahr 7 Billionen Dollar kosten. Jede Person muss jede Sekunde auf jedem Gerät, das sie benutzt, geschützt werden. Die K7 Ultimate Security Infiniti Edition ist genau dafür konzipiert. Lebenslanger Cyberschutz für Ihre Familie auf 5 Geräten mit den gängigsten Betriebssystemen sorgt für ununterbrochene Cybersicherheit für die digital vernetzte Familie."Herr Ram Chembrolu gibt in diesem kurzen Video weitere Informationen über K7 Computing und die K7 Ultimate Security Infiniti Edition: https://youtu.be/eWYzWbVunLEMedia-Kontakt:corporatecommunication@k7computing.comFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1446570/K7_Infiniti_Edition_Box.jpgOriginal-Content von: K7 Computing, übermittelt durch news aktuell