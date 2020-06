K16 wird GPRA-Mitglied / Hamburger B2B-Agentur K16 tritt dem Verband der fÃ¼hrenden Kommunikations- und PR-Agenturen Deutschlands bei (FOTO)

Hamburg (ots) - Die in Hamburg gegründete Kommunikationsagentur K16 tritt dem Verband der führenden Kommunikations- und PR-Agenturen Deutschlands dem GPRA e.V. bei. Die Aufnahmekommission des GPRA votierte nach einem erfolgreichen Audit einstimmig für die Aufnahme.K16 wurde im Jahr 1989 als Spezialagentur für Präsentationen gegründet. Heute begleitet die Agentur Kunden jeder GröÃ?e und über alle Branchen hinweg in sämtlichen Bereichen der Markenführung und professionellen B2B- und Corporate-Communications. K16 ist mittlerweile an fünf Standorten mit etwa 80 Mitarbeitern vertreten.Der GPRA würdigt mit der Mitgliedschaft die Entwicklung von K16 von einem spezialisierten Umsetzer hin zu einem strategisch starkem Beratungspartner für B2B-Unternehmen.Oktay Tannert-Yaldiz, Managing Partner bei K16: "Wir verstehen uns als Feuermacher und möchten Funken sprühen. Die GPRA mit ihren Mitgliedern ist dabei ein idealer Partner, um gemeinsam neue Impulse zu setzen. Dabei spricht uns insbesondere die Etablierung von Qualitätsstandards an. Als Kreativagentur wissen wir, wie essenziell ein erfolgreiches Prozess- und Qualitätsmanagement für alle kreativen Prozesse ist."Pressekontakt:Christian Röbcke-Gronau040 41 00 44 87presse@k16.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/101542/4613790OTS: K16 GmbHOriginal-Content von: K16 GmbH, übermittelt durch news aktuell