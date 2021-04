Jyske Invest: Marktkommentar März 2021

13.04.2021

Neues Corona in Europa weiter „bissig“, Konjunkturbarometer jedoch kaum davon beeinflusst

Europa scheint es schwerzufallen, Corona vollständig abzuschütteln. Unter anderem deshalb sind in Frankreich und Italien neue Beschränkungen notwendig geworden. Andere Länder dagegen kommen mit der Situation besser klar, hierunter Dänemark, das zurzeit wieder gut in Gang ist. Die europäischen Wachstumsbarometer waren nicht so stark betroffen wie angesichts der Infektionssituation befürchtet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



