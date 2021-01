Jyske Invest: Marktkommentar Dezember 2020

Neues Positive Impfstoff-Nachrichten und negative Nachrichten über Virusmutation

Die Stimmung an den Finanzmärkten in aller Welt ist hauptsächlich von der Entwicklung der Corona-Pandemie bestimmt. Im Dezember war die Stimmung sehr gut, was vor allem mit dem Beginn der Impfungen in mehreren Ländern zusammenhing. Darüber hinaus verlauteten von Impfstoffherstellern optimistische Meldungen, nach denen im Laufe von 2021 insgesamt 10 Mrd. Dosen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung