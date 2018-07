Jyske Bank A/S: Jetzt wird’s richtig interessant

Am 26.07.2018, 03:27 Uhr notiert die Aktie Jyske Bank A/S an ihrem Heimatmarkt Copenhagen mit dem Kurs von 360,4 DKK. Das Unternehmen gehört zum Segment "Diversifizierte Banken".Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Jyske Bank A/S einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Jyske Bank A/S jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,62 Prozent liegt Jyske Bank A/S 0,95 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Banking" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,58. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Hold"-Bewertung.

