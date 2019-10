Juwelo bietet virtuelle Schmuckanprobe an (FOTO)

Berlin (ots) -Anprobieren so viel man will. Die virtuelle Schmuckanprobe vonJuwelo macht es möglich. Auf juwelo.de/augmented-reality lassen sichab sofort eine Vielzahl an Schmuckstücken ganz einfach onlineanprobieren. Wie es funktioniert? Man finde die Juwelen, die einemgefallen, mache ein Bild von seiner Hand und probiere die Ringe nachHerzenslust aus. Und das Beste ist: es gibt kein Limit.Der Hersteller und Anbieter von ausschließlich echtemEdelsteinschmuck geht mit der Zeit. Das Angebot, eine Vielzahl anSchmuckstücken bereits im Onlineshop direkt an seiner eigenen Handauszuprobieren, wird durch augmented reality möglich. Ab jetzt mussman sich nicht mehr schlecht fühlen, wenn man beim Juwelier zu vieleverschiedenen und vor allem auch die "großen Klunker" anprobierenwill. Sobald man ein Bild mit seiner Handykamera geschossen undhochgeladen hat, kann man nach Herzenslust jeden Ring ausprobieren,der einem gefällt. Das macht es dem Kunden noch einfacher, sich zuverlieben. Oder sich inspirieren zu lassen, denn Juwelo bietet über50.000 Designs und über 500 verschiedenen Edelsteinvarietäten an.Dank der erweiterten Realitätswahrnehmung, die mit dem Begriffaugmented reality beschrieben wird, bekommt der Kunde so auch direktein besseres Gespür für das richtige Größenverhältnis. Die Vorteilebieten sich nicht nur für den Kunden. Auch der Anbieter kann vonaugmented reality profitieren, in dem nicht nur mehr Umsatz generiertwird, sondern sich auch die Retouren reduzieren lassen.Über JuweloDie Juwelo Deutschland GmbH ist ein in Berlin ansässigesUnternehmen. Juwelo startete am 1. Juni 2008 im TV und präsentiertseitdem 18 Stunden täglich live echten Edelsteinschmuck. DerOnlineshop juwelo.de ist rund um die Uhr mit einem vielfältigenAngebot erreichbar. Heute bietet Juwelo über eine Vielzahl vonelektronischen Vertriebskanälen (u.a. TV, Internet, Smart TV undSmartphone-App) europaweit farbigen Edelsteinschmuck zum bestenPreis-Leistungs-Verhältnis in jedem Segment an. Neben deminteraktiven Live-Verkauf im TV gibt es außerdem klassischeFestpreisangebote im Onlineshop, sodass Schmuckliebhaber zu jederZeit und von jedem Ort auf das breite Angebot von Juwelo zugreifenkönnen. Der Edelsteinschmuck wird in höchster Präzision in eigenenFertigungen in Thailand und Indien von ausgebildeten Goldschmiedenhandgefertigt. Das Sortiment von Juwelo Deutschland umfasstSchmuckstücke mit einer Vielzahl unterschiedlicher Edelsteine,zurzeit sind ca. 500 verschiedene Edelsteinvarietäten im Angebot.Jedes Schmuckstück wird mit einem Echtheitszertifikat geliefert, dasAuskunft gibt über Maße, Gewicht, Herkunft sowie über das verwendeteEdelmetall.Pressekontakt:Juwelo Deutschland GmbHMax PfauErkelenzdamm 59/6110999 BerlinOriginal-Content von: Juwelo Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell