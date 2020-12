Juwelier CHRIST lässt über eine viertel Millionen Träume wahr werden

Hagen (ots) -- Vom 01. bis 26. Dezember 2020 erhalten Kunden bei Juwelier CHRIST ab einem Einkaufswert von 89,90 EUR in allen CHRIST-Stores sowie im Onlineshop ein Traumpäckchen bzw. Traumcode mit besonderen Überraschungen- 300 Traumpäckchen verlost der Juwelier mit prominenter Unterstützung- Zusätzlich werden drei individuelle Träume im Gesamtwert von bis zu 15.000 EUR erfüllt Zum diesjährigen Weihnachtsfest sorgt CHRIST für mehr als nur funkelnde Geschenke unter dem Weihnachtsbaum. Im Rahmen der Weihnachtskampagne "Träume werden wahr." möchte Deutschlands führender Juwelier für Schmuck und Uhren bei der Erfüllung so mancher Träume beitragen. Vom 01. bis 26. Dezember 2020 erhält daher jeder Kunde ab einem Einkaufswert von 89,90 EUR, in allen CHRIST-Stores in Deutschland und Österreich, als auch online auf www.christ.de (http://www.christ.de) und www.christ.at (http://www.christ.at), ein CHRIST-Traumpäckchen bzw. -Traumcode. Darin versteckt sind funkelnde Gewinne - vom Rabattgutschein, über ausgewählte Schmuckstücke bis hin zum CHRIST Highlight Ring im Wert von 1.499 EUR. Die Teilnahme- und Einlösebedingungen finden Sie zum Start der Aktion auf www.christ.de/traeume-werden-wahr/ (http://www.christ.de/traeume-werden-wahr/)."Weihnachten hat für jeden von uns eine ganz besondere Bedeutung. In diesem bewegten Jahr möchten wir unseren Kunden umso mehr ein Strahlen ins Gesicht zaubern. Im Rahmen unserer Kampagne "Träume werden wahr" lassen wir wahrhaftig kleine und größere Träume in Erfüllung gehen. Für ein traumhaftes Weihnachten und einen glücklichen Start in das neue Jahr.", Dr. Stephan Hungeling, CEO Juwelier CHRIST.Verlosung von 300 Traumpäckchen mit Unterstützung der CHRIST-TraumerfüllerDie Weihnachtskampagne wird begleitet von einer Traumpäckchen-Verlosung. In jeder Dezember-Woche bis zum 20. Dezember 2020 rufen die drei prominenten CHRIST-Traumerfüller - Guido Maria Kretschmer, Ruth Moschner und Laura Wontorra - zur Verlosung auf. Konsumenten können sich auf www.christ.de/traumgeschenk (http://www.christ.de/traumgeschenk) für eines der 100 Traumpäckchen, die pro Woche verlost werden, anmelden. Die Auslosung der Gewinner erfolgt jeweils an den darauffolgenden Adventssonntagen. Der Clou: Die VIPs helfen tatkräftig mit, um die Schmuckträume wahr werden zu lassen: Sie verpacken die Traumpäckchen und prämieren jeweils am Sonntag drei der 100 Gewinner live auf dem CHRIST Instagram Kanal (https://www.instagram.com/christ_juweliere/?hl=de).Drei Träume im Gesamtwert von bis zu 15.000 EURVom 3. bis zum 20. Dezember 2020 haben drei Konsumenten zusätzlich die Möglichkeit an einem Gewinnspiel teilzunehmen, bei dem, mit etwas Glück, ein individueller Traum im Wert von bis zu jeweils 5.000 EUR erfüllt wird - sei es eine Auszeit mit den Liebsten, der langersehnte Heiratsantrag oder ein besonderes Schmuckstück für den Lieblingsmenschen. CHRIST lässt drei Träume ab Januar 2021 wahr werden. Die Teilnahmebedingungen sowie alle weiteren Informationen finden Sie zum Start der Aktion auf www.christ.de/weihnachtstraum (http://www.christ.de/weihnachtstraum).Zur Pressemitteilung sowie zum kompletten Bildmaterial der Traumpäckchen geht es hier: filecamp (https://haebmau.filecamp.com/s/rYPnh9Rla4XoblPH/fo) & wetransfer (https://we.tl/t-OXeMNtxVuc).Pressekontakt:haebmau | Rosenthaler Str. 52 | 10178 BerlinMaria Kasper | maria.kasper@haebmau.de | Phone: +49 30 726208 409Original-Content von: CHRIST Juweliere und Uhrmacher seit 1863 GmbH, übermittelt durch news aktuell