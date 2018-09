Juventus wird Fan Token über Blockchain-Plattform Socios.com einführen

Turin, Italien (ots/PRNewswire) -Juventus gibt heute mit Stolz eine mehrjährig angelegteweltweite strategische Partnerschaft mit der Blockchain-basiertenFan-Engagement-Plattform Socios.com und Pläne zur Einführung des'Juventus Official Fan Token' für seine globale Fan-Gemeinschaftbekannt.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/748285/Juventus_FC_Logo.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/748286/Socios_com_Football_T_Shirts.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/748288/Juventus.jpg )Juventus Turin hat über als 340 Millionen Anhänger weltweit undeine internationale digitale Fangemeinde mit mehr als 60 MillionenFans auf den Social Media-Plattformen. Die Einführung des JuventusOfficial Fan Token wird die globale Vereinsstrategie zur Einbindungder Fans auf ein globales Publikum erweitern, und insbesondere dieMillionen von Juventus-Anhängern, die nicht in Europa leben, näheran das echte Fan-Erlebnis heranführen.Der handelsfähige Fan Token wird es Juventus-Fans auf der ganzenWelt ermöglichen, sich über eine mobile Abstimmungs- undUmfrageplattform einzubringen, die der Verein nutzt, um den Fanseine Stimme zu gegeben und eine emotionale Verbindung zwischen demClub und seinen Anhängern herzustellen.Juventus-Fans werden die Möglichkeit erhalten, Token über eininnovatives Programm namens Fan Token Offering (FTO) zu kaufen, undSocios.com strebt an, die Fan Token bereits im ersten Quartal2019 verfügbar zu machen.Giorgio Ricci, Co-Chief Revenue Officer, Head of GlobalPartnerships and Corporate Revenues von Juventus, erklärt:"Juventus freut sich, Socios.com als Partner willkommen zu heißen.Wir beim Verein sind immer sehr aufmerksam und proaktiv, wasInnovationen und neuen Technologien angeht. Zusammen mit Socios.comglauben wir, dass wir unserer weltweiten Fangemeinde neueMöglichkeiten bieten können, mit ihrem Lieblingsverein auf topmoderneArt und Weise zu interagieren".Alexandre Dreyfus, CEO und Gründer von Socios.com erklärt:"Juventus ist einer der größten und erfolgreichsten Fußballvereineder Welt. ich freue mich, dass der Club sich für eine Zusammenarbeitmit Socios.com entschieden hat und für die Vorteile aufgeschlossenist, die unsere innovative Blockchain-Technologie zu bieten hat."Unser langfristiges Ziel ist es, mehr als 50 Fußballvereine anBord zu nehmen, und wir hoffen, in den nächsten Jahren weitere 300Millionen US-Dollar in die Sportwirtschaft injizieren zu können. Wirhaben ganz weit oben angefangen, mit einigen der Top-Namen imFußball, und unser Ziel ist es, die weltweit größte Fußball-Communityund den größten Marktplatz für Fußballfans aufzubauen, undgleichzeitig aufzuzeigen, dass Blockchain und Kryptowährungenzuverlässige Mainstream-Technologien sind".Der Juventus Official Fan Token wird ausschließlich überSocios.com erhältlich sein, und kann über den nativen Token derPlattform, den $CHZ, gehandelt werden.Hinweise an die RedaktionSocios.com hilft Fußballvereinen bei der digitalen Transformationdurch Blockchain-Technologie. Socios.com operiert mit dem chiliZToken ($CHZ), einem ERC20 Utility Token auf der EthereumBlockchain. Die Fan Token beziehen sich spezifisch auf eineMannschaft oder einen Verein und sind ein endlicher digitaleVermögenswert, der Zugriff auf einen verschlüsselten,unveränderlichen Legder für Stimmrechtsanteile und den Besitz vonMitgliedsrechten gewährt. Die tokenisierte Abstimmungsplattformverwendet Fan Token, die in einem separaten, zugelassenenSeitenbereich der Blockchain arbeiten, und die Fan Token selbst sindin ihrer Anzahl begrenzt und fungibel, was bedeutet, dass ihrEigentümer mit ihnen handeln kann und ihr Preis vom Markt bestimmtwird. Die Plattform, die entwickelt wird, um Sportteams beim Ausbauder Fan-Bindung zu unterstützen und wesentliche Investitionen aus derFan-Monetarisierung zu erzielen, wurde ursprünglich von den 'Socios'oder Fan-kontrollierten Management-Rahmenwerken vieler großerFußballteams auf der ganzen Welt inspiriert, und das 'Socios 2.0'genannte Modell repräsentiert die Digitalisierung diesesRahmenwerks. Das Team von Socios.com hat zu Beginn dieses Jahresmehr als 66 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln erhalten, darunterauch Investitionen von einigen der weltweit größten Börsen fürKryptowährung (Binance) und führenden Krypto-Fonds aus Asien.Weiterführende Informationen:Socios.comEmma Diskin, Global Communications DirectorMob: +356-7965-0033E-Mail: emma@mediarex.comJuventus FC:E-Mail: pressoffice@juventus.comWeitere Informationen finden Sie auf http://www.socios.comOriginal-Content von: Juventus FC, übermittelt durch news aktuell