Juventus - Leverkusen am Dienstag und Prag - Dortmund am Mittwoch live nur bei Sky

Unterföhring (ots) -- Neben den Einzelspielen von Leverkusen und Dortmund zeigt Skyauch die Duelle Tottenham - Bayern und Leipzig - Lyon live inder Konferenz- Alle Spiele und alle Tore des Wettbewerbs live nur im Rahmen derOriginal Sky Konferenz- Die Sky Experten im Studio: Lothar Matthäus und Rafael van derVaart am Dienstag, Didi Hamann und Mladen Petric am Mittwoch,Erik Meijer analysiert die Spiele an beiden Abenden- Neben dem Abonnement des Sky Sport-Pakets können Fans mit SkyTicket auch ohne lange Vertragsbindung live dabei sein- Exklusiv mit Sky Q: Ausgewählte Topspiele in besterUHD-Qualität, Juventus Turin - Leverkusen am 2. Spieltag /Highlight-Zusammenfassungen aller Spiele ab Mitternacht auchüber den Receiver auf Abruf- In-Match Videos: Kurz-Videos aller Tore und weiterer Höhepunktealler Partien der UEFA Champions League bereits während derlaufenden Spiele nur bei Sky- Ausführliche Informationen zur UEFA Champions League bei Skysind unter sky.de/ucl abrufbarUnterföhring, 30. September 2019 - Am Dienstagabend dürfen sichdie Zuschauer am zweiten Spieltag der UEFA Champions League auf einspannendes Duell zwischen Juventus Turin und Bayer 04 Leverkusenfreuen. Nach der unerwarteten Heimniederlage gegen Lokomotive Moskauwartet auf die Werkself mit den Turinern rund um Weltstar CristianoRonaldo eine Mammutaufgabe. Im Falle einer erneuten Niederlage dürftees für Bayer schwer werden, die Gruppenphase zu überstehen. Skyüberträgt das Topspiel live und exklusiv, wahlweise einzeln und inder Original Sky Konferenz.Parallel zum Leverkusen-Spiel treten die Bayern bei dem Finalistender letzten Champions League Saison Tottenham Hotspur an. Während dieLondoner zum Auftakt überraschenderweise die ersten Punkte in Piräusliegengelassen haben, gewannen die Münchener standesgemäß gegenBelgrad. Das Auswärtsspiel von Bayern München bei Tottenham Hotspurzeigt Sky ausführlich im Rahmen der Original Sky Konferenz. Zudemwird das Einzelspiel ab Mitternacht in voller Länge ausgestrahlt.Moderator Sebastian Hellmann, Sky Experte Lothar Matthäus undRafael van der Vaart begrüßen die Zuschauer um 18.30 Uhr zum"Champions Countdown" vor der Konferenz, ab 19.30 Uhr zurVorberichterstattung im "Dienstag der Champions". Erik Meijer wirddie wichtigsten Szenen des Abends analysieren. Neben der regulärenÜbertragung auf Sky Sport 2 HD zeigt Sky das Duell zwischen Juventusund Leverkusen auch im Scoutingfeed auf Sky Sport 3 HD sowie für SkyQ Kunden auf Sky Sport UHD.In der Original Sky Konferenz dürfen sich Fußballfans auf alleweiteren Begegnungen des Abends freuen, unter anderem auf die Partienvon Galatasaray - Paris St. Germain oder Manchester City - DinamoZagreb.Der BVB bei Slavia Prag am Mittwoch live und exklusivAm Mittwoch darauf muss der BVB zu Slavia Prag reisen. DieTschechen haben für eine der größten Überraschungen am erstenSpieltag gesorgt, als sie bei Inter Mailand ein Unentschieden holten.Trotzdem gehen die Dortmunder nach dem überzeugenden Remis gegenBarcelona in der Auftaktspartie als Favoriten in das Spiel. Skyberichtet am Mittwochabend live und exklusiv aus Prag. ModeratorMichael Leopold und die Sky Experten Didi Hamann und Mladen Petricführen durch den "Champions Countdown" um 18.30 Uhr und den "Mittwochder Champions" ab 19.30 Uhr. Wie bei jeder Übertragung derKönigsklasse bei Sky ist auch Analyse-Experte Erik Meijer am Mittwochim Einsatz.Highlights der Original Sky Konferenz sind Partien von RB Leipziggegen Olympique Lyon, FC Liverpool gegen Red Bull Salzburg und FCBarcelona gegen Inter Mailand.Mit Sky Q die Königsklasse auch in Ultra HD und Highlights aufAbruf erlebenSky Q Kunden haben zudem die Möglichkeit, ausgewählte Topspieleder UEFA Champions League auf Sky Sport UHD auch in Ultra HD zuerleben. Am zweiten Spieltag zeigt Sky die Partie zwischen JuventusTurin und Bayer 04 Leverkusen in vierfach höherer Auflösung als HD.Außerdem verpassen Fußballfans mit den Highlight-Videos auf Sky Qnichts mehr. Highlight-Videos von unter anderem allen Begegnungen derUEFA Champions League gibt es mit Sky Q ab 24 Uhr des jeweiligenSpieltags direkt über den Receiver auf Abruf.Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticketlive dabei seinDie Live-Übertragungen der UEFA Champions League sind mit dem SkyAbonnement im Rahmen des Sky Sport-Pakets(sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TVoder mit Sky Go auch unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alleFußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne langeVertragsbindung bei allen Live-Übertragungen von Sky Sport live dabeisein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte aufeiner Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs,Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den SkyTicket TV Stick verfügbar.Darüber hinaus sind alle Spiele auch in zahlreichen Sky Sportsbarsverfügbar.In-Match Videos aller Spiele der UEFA Champions League nur für SkyKunden verfügbarAbonnenten des Sky Sport-Pakets haben mit den In-Match Videos dieMöglichkeit, bereits während der laufenden Partien Tor-Videos allerBegegnungen der UEFA Champions League auf ihrem Smartphone abzurufen.Innerhalb kürzester Zeit nach dem Ereignis erhalten Fans perPush-Benachrichtigung direkten Zugang auf das 20- bis 30-sekündigeVideo. Sky bietet diesen Service als einziger Anbieter in Deutschlandzu allen Spielen des Wettbewerbs an.Die Königsklasse frei empfangbar auf Sky Sport News HDAuch wenn die Live-Übertragungen aus der Königsklasse denAbonnenten des Sky Sport-Pakets und den Nutzern von Sky Ticketvorbehalten bleiben, sind alle Fußballfans auf Sky Sport News HDwährend der laufenden Spiele näher dran als auf jedem anderen Senderim deutschen Free-TV. Unmittelbar nach Spielende sind auf Sky SportNews HD im Rahmen von "Champions Corner" und der "Late Night News" ab23.00 Uhr bereits die ersten Spielszenen der Begegnungen des Abendszu sehen. Um 0.00 Uhr sind in "Alle Spiele, alle Tore" die erstenausführlichen Highlight-Zusammenfassungen aller Partien des Abends imFree-TV zu sehen.Der 1. Der 1. Spieltag der UEFA Champions League 2019/20 live bei Sky:
Dienstag:
18.30 Uhr: "Champions Countdown" und die Original Sky Konferenz(frühe und späte Anstoßzeit) auf Sky Sport 1 HD
19.30 Uhr: "Dienstag der Champions" und Juventus Turin - Bayer 04Leverkusen auf Sky Sport 2 HD und Sky Sport UHD sowie im Scoutingfeedauf Sky Sport 3 HD
Mittwoch:
18.30 Uhr: "Champions Countdown" und die Original Sky Konferenz(frühe und späte Anstoßzeit) auf Sky Sport 1 HD
19.30 Uhr: "Dienstag der Champions" und Slavia Prag - BorussiaDortmund auf Sky Sport 2 HD 