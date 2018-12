Juventus Football Club-Aktie: Was sagt die Charttechnik?

Liebe Leser,

letzte Woche bewegte die Juventus Football Club-Aktie die Gemüter der Anleger und Anna Hofmann hat sich in einer Analyse einmal genauer angeschaut, was es derzeit bei der Aktie so Neues gibt. Folgendes hat sie berichtet:

Der Stand! Die Aktie von Juventus Football Club ist mit der Nachricht gestiegen, dass Superstar Cristiano Ronaldo von Real Madrid nach Turin wechseln wolle und erreichte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.