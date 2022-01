Juva Life-Aktie: Das wird jetzt wichtig!

Der Grund dafür ist der anhaltende und noch immer nicht gebrochenen mittelfristige Abwärtstrend. Er begann bereits im Sommer und auf dem Weg in die Tiefe sind die Bullen immer wieder daran gescheitert, einen dauerhaften Anstieg über den 50-Tagedurchschnitt zu vollziehen. Zuletzt scheiterte dieses Unterfangen am 7. Dezember, was neuerliche Verluste zur Folge hatte, die erst am 3. Januar auf einem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung