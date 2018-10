Jutal Offshore Oil Services: Das ist einfach nur unbeschreiblich …

Per 23.10.2018 wird für die Aktie Jutal Offshore Oil Services am Heimatmarkt Hong Kong der Kurs von 1,11 HKD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen".

Nach einem bewährten Schema haben wir Jutal Offshore Oil Services auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Jutal Offshore Oil Services hat mit einer Dividendenrendite von 2,7 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (5,04%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Oil, Gas & Coal"-Branche beträgt -2,34. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Jutal Offshore Oil Services-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Jutal Offshore Oil Services-Aktie ein Durchschnitt von 1,73 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,11 HKD (-35,84 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (1,12 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,89 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Jutal Offshore Oil Services-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Jutal Offshore Oil Services erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Jutal Offshore Oil Services im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. {POS_NEG_NEU_DAYS_3}. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Jutal Offshore Oil Services. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".