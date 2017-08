Justizzentrum Bochum - Das architektonische Highlight ist fast fertig

Bochum (ots) - Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW)wird in Kürze die Schlüssel an die Justiz übergebenDas "Justizzentrum Bochum" ist ein echtes architektonischesHighlight und gehört zu den größten aktuellen NeubauprojektenBochums."Das Werk ist fast vollbracht! Ich bin stolz, zu dem Projektteamdes Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW zu gehören, das in engerZusammenarbeit mit der Justiz, den beauftragten Planungsbüros und denBaufirmen den Justiz-Gebäudekomplex verwirklicht hat," sagte derProjektverantwortliche des BLB NRW, Benno Tillmann, bei einemPresserundgang. "Jetzt werden noch die letzten Arbeiten erledigt unddann planen wir, die Gebäudeschlüssel an die Justiz zu übergeben.Nach weiteren Vorbereitungen der Justiz werden anschließendLandgericht, Amtsgericht, Arbeitsgericht, Staatsanwaltschaft und derambulante Soziale Dienst der Justiz unter ein Dach ziehen.""Ich bin begeistert", sagt Hartwig Kemner, der Präsident desLandgerichts. "Das neue Justizzentrum am Ostring ist 'einearchitektonische Schönheit'".Tillmann ist zuversichtlich, dass die übrigen rund 1.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Justiz die Meinung desLandgerichtpräsidenten teilen und mit ihrem neuen, dienstlichen"Zuhause" zufrieden sein werden: "Die hellen freundlichen Räume, diearchitektonische Ausstrahlung und die moderne Ausstattung sind zumWohlfühlen geschaffen."--- Zugang zu den 30 Sälen über Josef-Neuberger-Straße ---Der gesamte Gebäudekomplex hat stattliche 34.000 m² Mietfläche,das entspricht über 200 Einfamilienhäusern. Aus den mehreren tausendRäumen heben sich neben den Büros vor allem die rund 30 Gerichtssälehervor. Sie sind ringförmig um das vierstöckige glasüberdachte Atriumangeordnet. Der größte davon ist mit rund 200 Quadratmetern und etwa150 Plätzen der Schwurgerichtssaal. Für die Säle, die von allen dreiGerichten gemeinsam genutzt werden, wird ein Saalmanagement für eineoptimale Auslastung der Verhandlungsräume sorgen.Besucher werden das neue Justizzentrum Bochum über den Eingang ander neugeschaffenen Josef-Neuberger-Straße 1 (vorher: Am Ostring)betreten - an der Nordwest-Ecke des Saaltraktes. Hinter demHaupteingang befindet sich eine Eingangsschleuse, die effektivePersonenkontrollen und damit hohe Sicherheitsstandards ermöglichenwird.--- Aktuell genehmigtes Budget wird trotz Zeitverzug gehalten ---In den Medien wurde in der Vergangenheit umfangreich darüberberichtet, dass es während der Bauphase zu Zeitverzögerungen gekommenist. Unter anderem war der beauftragen Firma 2016 beim Befüllen derHeizungsanlage ein Wasserschlauch geplatzt und hatte einenWasserschaden verursacht. In früheren Bauphasen hatte esVergabebeschwerden gegeben, die zu Zeitverzug führten, aber letztlichallesamt als unbegründet abgewiesen wurden.Angesichts solcher Unwägbarkeiten und der Komplexität desProjektes zeigt sich das Projektteam zufrieden. Die eingetretenenRisiken und Probleme konnten in enger Abstimmung mit der Justizerfolgreich gemeistert und die zeitlichen Auswirkungen so gering wiemöglich gehalten werden: In 4 Jahren und 10 Monaten wurde dasJustizzentrum vom Spatenstich im November 2012 bis heuteverwirklicht.Zudem konnte der BLB NRW mit seiner kontinuierlichenKostenkontrolle erreichen, dass das aktuell genehmigte Gesamtbudgetvon 145,8 Millionen Euro, das auch Planungskosten, Bauzeitzinsen,Grundstückskosten und Kauf der Schule enthält, eingehalten wird.--- Verantwortungsvoller Umgang mit der Geschichte des Ortes undden natürlichen Ressourcen (Geothermie) ---Seit den 1890er Jahren hat die Fassade des früheren Gymnasiums amOstring das Stadtbild in diesem Bochumer Quartier wohltuend geprägt.Um diese Atmosphäre zu erhalten, wurde die schöne historische Fassadein den Neubau integriert.Der BLB NRW ist auch verantwortungsbewusst gegenüber der Umwelt.Daher hat er beim Neubau des Justizzentrums Bochum für eine hoheEnergieeffizienz des Gebäudekomplexes gesorgt. Beispielsweise wirderneuerbare Energie genutzt: Über Energiepfähle im Erdreich trägt dieErdwärme zur energiesparenden Heizung und Kühlung des Gebäudes bei.Das neue Justizgebäude wird mit Möbeln ausgestattet, die vonGefangenen aus verschiedenen Justizvollzugsanstalten in NRW zuvorhergestellt wurden, ausgestattet.Mehr Informationen und Fotos zum neuen Justizzentrum Bochum findenSie auf unserer Internetseite unter https://www.blb.nrw.de/BLB_Hauptauftritt/Organisation/Dortmund/Justizzentrum_Bochum/index.php--- Über den BLB ---Der BLB NRW ist Eigentümer und Vermieter fast aller Immobilien desLandes Nordrhein-Westfalen. Mit mehr als 4.100 Gebäuden, einerMietfläche von etwa 10,2 Millionen Quadratmetern und jährlichenMieterlösen von rund 1,3 Milliarden Euro verwaltet der BLB NRW einesder größten und Seine Dienstleistung umfasst unter anderem dieBereiche Entwicklung und Planung, Bau und Modernisierung sowieBewirtschaftung und Verkauf von technisch und architektonisch hochkomplexen Immobilien.Der BLB NRW versteht sich als Vorbild für ein zukunftsfähigesImmobilienmanagement. In der partnerschaftlichen und transparentenZusammenarbeit mit seinen Kunden - Hochschulen, Finanzverwaltung,Polizei, Justiz und Justizvollzug - setzt der BLB NRW die bau- undklimapolitischen Ziele des Landes um. Darüber hinaus plant undrealisiert er die zivilen und militärischen Baumaßnahmen des Bundesin Nordrhein-Westfalen.Mit rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in siebenNiederlassungen und zahlreichen Kunden- und Projektbüros ist der BLBNRW ein starker und verlässlicher Partner. Als Berater mit großerExpertise ermöglicht er dem Land eine effiziente Flächennutzung,trägt damit zur Haushaltsentlastung bei und leistet somit einenelementaren Beitrag für ein lebenswertes NRW.Pressekontakt:Jörg FallmeierPressesprecherBau- und Liegenschaftsbetrieb NRWNiederlassung DortmundTelefon +49 231 99535-250Joerg.Fallmeier@blb.nrw.dewww.blb.nrw.deOriginal-Content von: BLB Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, übermittelt durch news aktuell