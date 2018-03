Justizministerin will Datenschutz erhöhen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die neue Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) will den Datenschutz in Deutschland stärken. "Je mehr Daten erhoben werden, desto mehr Datenschutz brauchen wir auch", sagte Barley am Donnerstag den ARD-Tagesthemen. Nach dem Datenskandal bei Facebook sei es wichtig, dafür zu sorgen, dass die Menschen "selber entscheiden können, welche Daten sie preisgeben und welche nicht".

"Menschen müssen Kontrolle über ihre Daten haben", ergänzte die SPD-Politikerin. Die ab Mai inkrafttretende europäische Datenschutzgrundverordnung sei ein "riesiger Fortschritt". Besonders die Höhe der Sanktionen bei einem Verstoß, immerhin vier Prozent des weltweiten Umsatzes, sei "eine erkleckliche Summe", die abschreckend wirke. Wichtig für bessere und einfachere Informationen sei es, dass die "Einverständniserklärung besser werden muss".

