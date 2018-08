Justizministerin Barley weist Gremiumsergebnisse gegen Mietpreisbremse zurück

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

BERLIN (dpa-AFX) - Justizministerin Katarina Barley (SPD) hat die umstrittenen Empfehlungen eines Beratergremiums der Bundesregierung zur Wohnungspolitik zurückgewiesen. Der Wissenschaftliche Beirat beim Wirtschaftsministerium hatte am Donnerstag in einem Gutachten für einen weitgehenden Verzicht auf den sozialen Wohnungsbau sowie die ersatzlose Streichung der Mietpreisbremse geworben.



Barley sagte der der "Rheinischen Post" (Freitag), es sei "unverantwortlich, wenn Wissenschaftler jetzt gegen den sozialen Wohnungsbau argumentieren und das den Markt regeln lassen wollen". Jeder wisse, "dass der Markt von sich aus nur wenige bezahlbare Wohnungen schafft".

Investoren seien in erster Linie am Profit interessiert und nicht am wirklichen Bedarf, etwa für junge Familien und Rentner. Der Grund für die rasant steigenden Mieten liege auch an zu wenigen Investitionen in den sozialen Wohnungsbau in der Vergangenheit, fügte Barley an. "Wir müssen jetzt Auswüchse des Marktes regeln und mehr Wohnungen bauen."

In dem Gutachten hatte der Beirat die Mietpreisbremse als weitgehend wirkungslos bewertet - und wäre sie wirksam, würde sie nach Ansicht der Wissenschaftler die Wohnungsknappheit in den Ballungsräumen noch verschärfen.

Barley hatte die geplante Neuregelung der Mietpreisbremse im Juli nach Kritik aus der Union abgeschwächt. Zwar sollen Vermieter, wie schon geplant, künftig statt elf Prozent nur noch acht Prozent der Modernisierungskosten auf Mieter umlegen dürfen. Die Neuerung soll aber nur für Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt gelten./mbr/DP/zb