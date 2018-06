Justizminister für Cannabis-Obergrenze - nicht mehr als sechs Gramm

EISENACH (dpa-AFX) - Die Justizminister der Länder haben sich für eine bundesweite Cannabis-Obergrenze ausgesprochen.



Beim Besitz von bis zu sechs Gramm könnten Strafverfahren eingestellt werden, beschlossen die Minister am Donnerstag bei ihrer Konferenz in Eisenach. Bisher gelten in den Bundesländern unterschiedliche Regelungen. In Baden-Württemberg und einigen anderen Bundesländern liegt die Obergrenze bei 6 Gramm, in Berlin bei 15 Gramm.

"Die Vereinheitlichung der Obergrenze wäre überfällig, denn die strafrechtliche Verfolgung der Drogenkriminalität ist zu wichtig, als dass wir uns hier einen rechtlichen Flickenteppich leisten könnten", sagte Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf (CDU) laut Pressemitteilung. Wolf hatte die Regelung vorgeschlagen./maf/DP/stw